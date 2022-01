Windows 11 : nouvelle mise à jour pour les Insiders (build 22543)

Une nouvelle mise à jour de Windows 11 est disponible pour les Insiders. Si vous avez configuré le canal de développement, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Elle apporte plusieurs améliorations visuelles ainsi que des améliorations pour le narrateur.



Améliorations du narrateur

Microsoft vient donc de rendre disponible la build 22543 de Windows 11 sur le canal Dev. Elle apporte plusieurs modifications à commencer par le Narrateur qui se dote de voix plus « humaines » baptisées Jenny et Aria. Notez qu'à l'heure où j'écris ces lignes, cette fonctionnalité est uniquement disponible en Anglais US.

Nous introduisons des voix plus naturelles pour Narrator . Des voix plus naturelles permettent aux utilisateurs de Narrator de profiter de scénarios tels que la navigation sur le Web, la lecture et la création de courriers électroniques, etc. Les voix naturelles du narrateur utilisent la synthèse vocale moderne sur l'appareil et, une fois téléchargées, sont prises en charge sans connexion Internet. Les voix du narrateur naturel sont disponibles en anglais et aux États-Unis.





Améliorations de l'interface utilisateur

Des modifications ont également pris place dans l’interface utilisateur, avec notamment un nouveau contrôle multimédia sur l’écran de verrouillage afin de mieux coller au style de Windows 11.



En nous appuyant sur les récentes modifications apportées à la conception du menu volant pour les indicateurs matériels , nous avons mis à jour les commandes multimédias qui s'affichent sur l'écran de verrouillage lors de la lecture de musique dans une application prise en charge. Il correspond plus étroitement à la conception affichée pour les commandes multimédias dans les paramètres rapides lorsque vous êtes connecté à votre PC. Les commandes multimédias utiliseront toujours un thème sombre pour compléter le reste du style visuel de l'écran de verrouillage. [Nous commençons à déployer ce changement, il n'est donc pas encore disponible pour tous les initiés, car nous prévoyons de surveiller les commentaires et de voir comment il atterrit avant de le diffuser à tout le monde.]





La fonctionnalité Snap Assist affiche également une vue différente de précédemment puisque l’icône s’affiche dans les fenêtres en cours de redimensionnement.

Nous avons mis à jour l'expérience de redimensionnement des fenêtres d'application dans les mises en page instantanées en superposant l'icône de l'application appropriée sur le fond acrylique. Capturez certaines fenêtres à l'aide de l'assistant de capture, redimensionnez la disposition de la fenêtre capturée à l'aide du tampon et regardez les autres fenêtres capturées devenir floues superposées avec leur icône d'application.





Autres améliorations et correctifs

D'autres petites améliorations sont au programme :

L'utilisation du raccourci clavier WIN + ALT + K pour mettre votre appel en sourdine affichera désormais un menu volant de confirmation.

Les améliorations du sélecteur d'entrée annoncées avec la Build 22518 , y compris la conception mise à jour avec un arrière-plan en acrylique, sont désormais disponibles pour tous les initiés du canal de développement.

Lors d'une mise à niveau complète de la version, l'animation de l'anneau de progression a été mise à jour, en s'alignant sur l' animation de l'écran de démarrage mise à jour .

Mise à jour de la conception de Système > Stockage > Disques et volume et Espaces de stockage dans Paramètres pour s'aligner sur la conception globale des Paramètres dans Windows 11. Certaines options pour le lecteur, le volume et l'espace, comme les propriétés, sont également désormais directement disponibles en ligne sur ces pages sous forme de boutons sans avoir à cliquer sur cette entrée au préalable.

Notez que des correctifs sont également présents et permettent, entre autres, de résoudre des problèmes de plantage dans le gestionnaire des tâches, l’Explorateur de fichiers ou encore certaines applications. Je vous renvoie vers l'article du blog de Microsoft si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet.