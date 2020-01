Le fond d’écran du bureau reste noir sur Windows 7 ? Un correctif GRATUIT arrive

Windows 7 n’est plus supporté depuis ce 14 janvier, et pourtant, Microsoft s’apprête à publier une première mise à jour gratuite. En cause ? Un bug pas très important lié au fond d’écran du bureau qui pouvait rester noir dans certaines circonstances.

Depuis la fin du support standard de Windows 7, seules les entreprises et institutions ayant signé un contrat de support étendu devaient en principe continuer à recevoir des mises à jour. Comme le dit l’adage : les règles sont faites pour être transgressées puisque Microsoft va publier prochainement une première mise à jour gratuite à destination des utilisateurs de Windows 7. En cause : un bug lié au fond d’écran du bureau qui pouvait rester noir même si l’on changeait l’image de fond. Vous voyez, pas besoin de pétition pour continuer à recevoir des mises à jour de Windows 7 ! :-)

D’après les retours que j’ai pu lire, toutes les versions de Windows 7 Service Pack 1 (ainsi que Windows Server 2008 R2 Service Pack 1) sont concernés par ce problème. Il se présenterait dans une seule situation : lorsque l’image de fond a été configurée en mode « Étirer ». Microsoft a reconnu que ce bug avait été causé par la mise à jour finale de Windows 7, et va donc proposer un correctif prochainement. Erreur de communication ou pas, la firme avait dans un premier temps expliqué que le correctif arriverait pour les clients « payants ». Néanmoins rassurez-vous, il sera déployé auprès de tous les utilisateurs, probablement lors du Patch Tuesday de février.

Si vous êtes concerné et n’avez pas envie d’attendre le correctif pour retrouver votre joli fond d’écran, il suffit simplement de choisir une autre option comme Remplir, Ajuster ou Centrer dans la configuration de l’image de fond du bureau. Pour ce faire, il suffit de cliquer droit sur le bureau puis Personnaliser.