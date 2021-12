KB5008215 : la mise à jour de décembre de Windows 11 est dispo !

Comme chaque second mardi du mois, Microsoft déploie de nouvelles mises à jour cumulatives pour Windows. Commençons tout d’abord par le « Patch Tuesday » pour Windows 11 distribué sous le nom KB5008215. Si vous utilisez encore Windows 10, je vous renvoie vers cet article pour découvrir les changements.

Si vous avez installé Windows 11 sur votre PC, vous pouvez dès à présent télécharger une nouvelle mise à jour. Sur Windows Update, elle apparaîtra sous le nom KB5008215 et elle apporte un certain nombre d’améliorations mineures liées, ou non, à la sécurité. Si vous avez installé Windows 11 sur un PC incompatible, aucune inquiétude puisqu’elle vous sera également proposée.

KB5008215 pour Windows 11 : quoi de neuf ?

Comme toutes les mises à jour cumulatives mensuelles, KB5008215 n’apporte pas de nouveautés visibles à Windows 11. En revanche, il est important de l’installer puisque celle-ci résout différents bugs et intègre des patchs permettant de combler certaines vulnérabilités du système d’exploitation. Voici toutes les améliorations telles que décrites par Microsoft dans le journal de modifications :

Cette mise à jour contient diverses améliorations de sécurité des fonctionnalités internes du système d'exploitation. Aucun problème supplémentaire n'a été documenté pour cette version.

Cette mise à jour améliore la qualité de la pile de maintenance, qui est le composant qui installe les mises à jour Windows. Les mises à jour de la pile de maintenance (SSU) garantissent que vous disposez d'une pile de maintenance robuste et fiable afin que vos appareils puissent recevoir et installer les mises à jour Microsoft. (22000.345)

Comment installer KB5008215 sur votre PC ?

Pour installer cette nouvelle mise à jour cumulative sur votre PC immédiatement, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de Windows 11 (raccourci Windows + i) puis sur Windows Update. Cliquez ensuite sur le bouton de recherche des mises à jour et celle-ci devrait rapidement apparaître sous le nom « 2021-12 Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64 (KB5008215) ».

Une fois installée, vous n’aurez plus qu’à redémarrer votre système pour l'appliquer. Notez que deux autres mises à jour seront aussi proposées via Windows Update : 2021-12 .NET Core 3.1.22 Security Update for x64 Client (KB5009193) et Outil de suppression de logiciels malveillants Windows x64 - v5.96 (KB890830). Bon téléchargement !