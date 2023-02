Windows 11 : une mise à jour débarque dans le canal Dev (Insider)

Après la mise à jour dans le canal Beta, place dans ce second article à la mise à jour Insider qui concerne le canal Dev. La build 25295 de Windows 11 vient en effet de débarquer dans le canal de développement et arrive avec quelques petites améliorations.



A l’instar des deux builds disponibles ce jour-ci dans le canal Beta, la build 25295 qui débarque dans le canal Dev arrive principalement avec des correctifs. Cependant, Microsoft a tout de même prévu quelques petites améliorations dans la barre des tâches ainsi qu’avec les notifications toast. Voici le changelog publié par la firme.

Quoi de neuf

Nouvelle politique commerciale : activer les fonctionnalités introduites via la maintenance qui sont désactivées par défaut

Cette nouvelle politique permet aux clients commerciaux d'activer les fonctionnalités introduites via la maintenance (en dehors de la mise à jour annuelle des fonctionnalités) qui sont désactivées par défaut pour les appareils dont les mises à jour Windows sont gérées. Les appareils gérés par les mises à jour Windows sont ceux dont les mises à jour Windows sont gérées via une stratégie ; que ce soit via le cloud à l'aide de Windows Update for Business ou sur site avec Windows Server Update Services (WSUS). Bien que cette politique soit disponible pour les builds Insider Preview dans le canal de développement, il n'y a actuellement aucune fonctionnalité dans le canal de développement derrière la politique. Cependant, nous prévoyons de rendre cette politique disponible sous peu dans le canal bêta où il y a des fonctionnalités derrière la politique. En savoir plus sur cette nouvelle politique ici .

Modifications et améliorations

[Général]

Les utilisateurs verront désormais un bouton de copie pour copier rapidement les codes d'authentification à deux facteurs (2FA) dans les toasts de notification à partir d'applications installées sur le PC ou de téléphones liés au PC. Nous nous efforçons de déterminer si un toast de notification a un code d'authentification, mais veuillez nous envoyer des commentaires si nous nous sommes trompés ou si nous n'avons pas réussi à détecter le code dans un toast de notification.

Nouveau bouton de copie pour copier rapidement les codes d'authentification à deux facteurs (2FA) dans les toasts de notification.

[Rechercher dans la barre des tâches]

La nouvelle expérience de recherche sur la barre des tâches qui a commencé à être déployée avec la Build 25252 est désormais disponible pour tous les Windows Insiders dans le Dev Channel. Les initiés peuvent modifier le traitement de la recherche dans la barre des tâches dans les paramètres sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Éléments de la barre des tâches .

Nouvelle expérience de champ de recherche dans la barre des tâches.

Correctifs

[Général]

Le problème provoquant des vérifications de bogues répétées pour certains Insiders après la mise à niveau vers la Build 25284+ devrait être résolu maintenant.

Correction d'un autre problème provoquant des blocages chez les Insiders lors de vols récents (en particulier dans ce cas où les applications peuvent se bloquer si vous essayez de les utiliser tout en essayant de jouer à des jeux).

Correction d'un problème où la page Historique des mises à jour sous Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour était vide pour certains utilisateurs après l'installation de la Build 25290.

Correction d'un problème où certains utilisateurs rencontraient des temps de mise à jour plus longs que prévu lors de l'installation de versions récentes. Si vous rencontrez à nouveau ce problème, veuillez envoyer un nouvel élément de commentaire avec les journaux dans le hub de commentaires.

[Explorateur de fichiers]

Correction d'un problème où les boutons d'ajout et de fermeture d'onglet ne fonctionnaient pas dans l'explorateur de fichiers si l'explorateur de fichiers était agrandi et que vous utilisiez une langue d'affichage arabe ou hébreu.

[Saisir]

Correction d'un problème qui pouvait empêcher les fenêtres de l'application de répondre après l'utilisation de gestes tactiles à plusieurs doigts sur l'écran.

Correction d'un problème sous-jacent qui faisait apparaître votre souris comme des traînées de pointeur activées lors du partage de votre écran.

[Paramètres]

La boîte de dialogue Ajouter un périphérique ne devrait plus avoir une bordure trop grande.

[Fenêtre]

Correction d'un problème qui pouvait entraîner un déplacement très lent de certaines applications lorsque vous les faisiez glisser sur l'écran.

Correction d'un crash DWM lors de vols récents qui pouvait faire clignoter votre écran en noir.

Correction d'un problème où les fenêtres capturées pouvaient ne pas se souvenir de leurs positions si vous déconnectiez et reconnectiez votre moniteur.

[Autre]