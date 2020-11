​Microsoft Surface : pendant combien de temps recevrez-vous des mises à jour ?

Lorsque vous achetez un appareil de la gamme Surface de Microsoft, vous recevrez comme pour n’importe quel autre PC des mises à jour de Windows 10, mais également des mises à jour de type firmware destinées à améliorer la stabilité de l’appareil. Mais pendant combien de temps ?



Les mises à jour de Windows 10

Chaque Surface, comme n’importe quel autre PC équipé de Windows 10, embarque, de base, une certaine version du système d’exploitation. Cependant, ce n’est pas pour autant qu’elle reste à vie sur votre PC puisque Microsoft publie des mises à jour de fonctionnalité deux fois par an. Celles-ci permettent notamment d’ajouter des nouveautés au système, qu’elles soient esthétiques ou fonctionnelles. De plus, elles deviennent généralement obligatoires dans les 18 mois qui suivent leur sortie et finiront donc par s’installer d’elles-mêmes si vous n’y prêtez pas attention. La dernière mise à jour de fonctionnalité à l’heure où j’écris ces lignes est la version 20H2 qui n’est finalement qu’une sorte de service pack de la version 2004, publié au mois de mai.

En plus de ces mises à jour de fonctionnalité, Microsoft publie également des mises à jour mensuelles. Elles permettent non seulement de renforcer la sécurité de votre PC mais également de combler certains bugs décelés plus tôt (ou provoqués par des mises à jour antérieures). C’est ce que l’on appelle des mises à jour cumulatives. Pour terminer avec les mises à jour de Windows 10, des mises à jour facultatives peuvent également être distribuées mais comme leur nom l’indique, il faut les installer par vous-même si vous souhaitez en profiter. Chez les constructeurs OEM, certaines mises à jour firmware peuvent d'ailleurs apparaître dans cette section.

Vous l’aurez compris, à partir du moment où vous utilisez Windows 10, vous continuerez à recevoir très régulièrement des mises à jour du système pour votre PC. Le système étant désormais considéré comme un service par Microsoft, aucune date de fin de support n'est actuellement connue. Le système devrait donc encore perdurer pendant de nombreuses années.

Les mises à jour propres aux Surface

Outre ces mises à jour de Windows 10, les fabricants de PC, dont fait partie Microsoft avec la gamme Surface, distribuent également des mises à jour propres à leurs appareils. C’est ce que l’on appelle des mises à jour de type firmware. Grâce à celles-ci, votre appareil peut bénéficier de nouveaux pilotes matériels (drivers) qui apportent une meilleure stabilité, de nouvelles fonctionnalités exclusives (comme par exemple le suivi des yeux en vidéoconférence avec certains appareils Surface) et des correctifs de sécurité.

Peu de constructeurs communiquent sur le suivi des mises à jour firmware. Ainsi, lorsque l’on achète un nouveau PC, on ne sait en général pas pendant combien de temps il recevra de nouveaux pilotes. De son côté, Microsoft a décidé de faire preuve de transparence et a publié dans sa documentation le cycle de vie de ses produits faisant partie de la gamme Surface.

On y apprend ainsi que les premiers appareils Surface ont par exemple reçu de nouveaux firmwares pendant 5 ans, voire même 7 ans comme la Surface Pro 3. Quant aux nouveaux appareils comme la Pro 7, le Book 3 ou le Laptop 3, Microsoft annonce qu’ils recevront des mises à jour de pilotes et de firmware pendant au moins 4 ans à compter de la date de leur lancement. Voici un copier-coller du tableau publié par Microsoft. Vous pouvez le retrouver, en intégralité, sur le site de Microsoft.