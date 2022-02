KB5010414 : la première grosse mise à jour de Windows 11 est disponible

Elle était attendue, là voici désormais disponible ! La première grosse mise à jour de Windows 11 peut être téléchargée dès maintenant et elle apporte le plein de nouveautés.

Microsoft vient donc de rendre disponible la première mise à jour majeure de Windows 11 depuis son lancement. Pour la première fois, il ne s’agit pas d’une nouvelle version du système d’exploitation mais d’une mise à jour cumulative (KB5010414) qui apporte de réelles nouveautés : améliorations liées à la barre des tâches, installation d’applications Android via l’Amazon App Store (US only), deux applications natives repensées ; voilà quelques-unes de ses nouveautés.

De nombreuses améliorations pour la barre des tâches

Voici les nouvelles fonctionnalités apportées par cette mise à jour telles qu’expliquées dans le changelog partagé par Microsoft :

Offre la possibilité de partager des cookies entre le mode Microsoft Edge Internet Explorer et Microsoft Edge.

Ouvre les fichiers Microsoft Office qui se trouvent dans la section recommandée du menu Démarrer du navigateur. Cela se produit si l'appareil ne dispose pas d'une licence Microsoft Office appropriée et que le fichier est stocké dans Microsoft OneDrive ou Microsoft SharePoint. S'il existe une licence, le fichier s'ouvrira dans l'application de bureau à la place.

Ajoute l'horloge et la date aux barres des tâches des autres moniteurs lorsque vous connectez d'autres moniteurs à votre appareil.

Ajoute du contenu météo sur le côté gauche de la barre des tâches si la barre des tâches est alignée au centre. Lorsque vous survolez la météo, le panneau Widgets apparaît sur le côté gauche de l'écran et disparaît lorsque vous arrêtez de survoler la zone.

Ajoute la possibilité de partager rapidement des fenêtres d'application ouvertes directement depuis votre barre des tâches à un appel Microsoft Teams.

Ajoute la prise en charge de l'ajout à chaud et de la suppression des espaces de noms de mémoire non volatile (NVMe).

Ajoute la possibilité de désactiver et réactiver instantanément un appel Microsoft Teams à partir de votre barre des tâches. Pendant un appel, une icône de microphone actif apparaîtra dans la barre des tâches afin que vous puissiez facilement couper le son sans avoir à revenir à la fenêtre d'appel de Microsoft Teams.

En ce qui concerne le support des applications Android sur Windows 11, celui-ci est malheureusement réservé aux résidents américains. Nous n’avons actuellement aucune idée de la raison de cette limitation et Microsoft n’a pour l’instant pas expliqué pourquoi elle est en place, ni quand ce support sera étendu à d’autres pays. Nous espérons obtenir rapidement des clarifications à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, en plus des améliorations listées ci-dessus, la mise à jour apporte également une longue liste de correctifs que vous pouvez retrouver ici.

Media Player et Bloc-notes arrivent dans une nouvelle version

Deux applications phares de Windows ont reçu une importante mise à jour.

Avec le nouveau Media Player qui affiche un nouveau design, tout le contenu des dossiers musique et vidéo sera automatiquement repris dans l’application. Le lecteur multimédia qui replace Groove Music prend également en charge de nouveaux raccourcis clavier et des touches d’accès améliorés.

qui affiche un nouveau design, tout le contenu des dossiers musique et vidéo sera automatiquement repris dans l’application. Le lecteur multimédia qui replace Groove Music prend également en charge de nouveaux raccourcis clavier et des touches d’accès améliorés. En ce qui concerne Bloc-notes, l’application reçoit notamment un nouveau thème sombre, la prise en charge des émojis, une expérience de recherche ou encore l’annulation à plusieurs niveaux. Les nouvelles applications s’installeront automatiquement depuis le Microsoft Store.

Plus d'infos sont à découvrir ici et là à ce sujet.





Comment installer cette nouvelle mise à jour ?

Si vous êtes sous Windows 11, rendez-vous dès à présent dans les Paramètres de votre PC (Windows + i) > Windows Update. Recherchez ensuite les nouvelles mises à jour en cliquant sur le bouton correspondant. Vous devriez pouvoir récupérer la mise à jour KB5010414.

Attention : celle-ci est optionnelle et ne s’installera donc pas sur votre PC si vous n’avez pas effectué cette recherche manuelle. On imagine que ces améliorations seront automatiquement reprises dans le prochain Patch Tuesday du mois de mars.