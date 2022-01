KB5009596 : une nouvelle mise à jour de Windows 10 est dispo

Windows 11 n’est pas seul à avoir reçu une nouvelle mise à jour aujourd’hui puisque le précédent système d’exploitation de Microsoft est également servi. Pour Windows 10, la mise à jour se nomme KB5009596 et elle contient également de nombreux correctifs.

Microsoft a donc publié une mise à jour facultative baptisée KB5009596 pour les utilisateurs de Windows 10. Elle apporte une grande liste de correctifs mais également une petite nouveauté pour aider à migrer plus facilement les utilisateurs vers Windows 11. En effet, une nouvelle fonctionnalité baptisée « Synchroniser vos paramètres » a été ajoutée et permet de conserver la liste des applications installées dans votre compte Microsoft. Ainsi, si vous changez de PC, vous pourrez plus facilement restaurer les applications installées sur votre ancien PC qui exécute Windows 11.

Outre cette petite nouveauté, Microsoft a également inclus avec cette mise à jour de nombreux correctifs. On peut par exemple citer la résolution d’un bug qui pouvait bloquer l’impression sur des imprimantes connectées en USB, un correctif qui permet de retrouver la connexion avec son casque Bluetooth ou encore des améliorations liées à Edge. Voici le changelog complet partagé par Microsoft au sujet de KB5009596 :

Ajoute un rappel à Internet Explorer 11 qui vous informe de son prochain retrait.

Met à jour un problème qui peut parfois empêcher les applications japonaises Microsoft Office de fonctionner lorsque vous utilisez le nouvel éditeur de méthode d'entrée (IME) japonais.

Met à jour un problème qui arrête l'impression ou imprime la mauvaise sortie lorsque vous imprimez via USB sous Windows 10, version 2004 ou ultérieure.

Met à jour un problème qui empêche les applications de fonctionner lorsque vous tapez du texte à l'aide de l'IME chinois.

Met à jour un problème qui empêche la lecture de certains sons surround dans Microsoft Edge.

Ajoute une nouvelle fonctionnalité qui offre un accès direct pour sélectionner vos profils Microsoft Edge à partir des actualités et des centres d'intérêt. Vous pouvez également accéder à Microsoft Edge directement à partir des actualités et des centres d'intérêt du même profil correspondant.

Ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée Synchroniser vos paramètres pour les utilisateurs qui migrent vers Windows 11, version d'origine. Vous utiliserez Sync Your Settings pour sauvegarder automatiquement une liste de vos applications sur votre compte Microsoft. Ensuite, vous pouvez rapidement restaurer ces applications sur un périphérique de version d'origine Windows 11. Cette nouvelle fonctionnalité qui se déploiera au cours des prochaines semaines.

Met à jour un problème qui empêche les appareils Bluetooth fonctionnels de fonctionner lorsque vous essayez de vous connecter à un appareil Bluetooth qui ne fonctionne pas.

Met à jour l'heure d'été pour commencer en février 2022 au lieu de mars 2022 en Jordanie.

Met à jour le numéro de téléphone pour l'activation de Windows pour les paramètres régionaux qui ont le mauvais numéro de téléphone.

Comment installer cette mise à jour ?

La mise à jour KB5009596 est facultative ce qui implique qu’elle ne s’installera pas automatiquement sur votre PC. Pour pouvoir la télécharger, il faut donc vous rendre dans les Paramètres de votre PC > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Après avoir cliqué sur le bouton de recherche de nouvelles mises à jour, vous pourrez la récupérer en quelques instants. Elle nécessite seulement quelques minutes pour s’installer et un redémarrage de votre PC sera nécessaire pour l’appliquer. Notez que tous ces correctifs seront inclus dans le prochain Patch Tuesday du mois de février.