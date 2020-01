Le nouveau navigateur Edge est disponible en version finale sur Windows

Microsoft l’avait annoncé, ce 15 janvier rimait avec la sortie du nouvel Edge pour tous les utilisateurs de Windows 10. Chose promise, chose due : le nouveau navigateur est disponible en version finale dès maintenant.

Ça y est, c’est le grand jour. Microsoft a publié son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium dans sa version finale. Ce n'est pas la peine de vous rendre sur Windows Update pour espérer le récupérer par ce biais, Microsoft a choisi une autre méthode dans un premier temps. En effet, pour récupérer le nouvel Edge, il faut pour le moment vous rendre sur cette page et cliquer sur le bouton afin de télécharger le navigateur sur Windows 10, 8.1, 7 ou MacOS. L'installation automatique via Windows Update sera également proposée dans les jours ou semaines à venir pour Windows 10. Si toutefois vous souhaitez l'empêcher, il existe un moyen. Un petit tour sur cet article vous permettra d’en savoir plus.

Lorsque vous aurez installé le nouveau navigateur, vous serez immédiatement invité à migrer vos données et configurer vos préférences. Pour rappel, l’installation du nouvel Edge basé sur Chromium remplacera intégralement l’ancien navigateur Edge qui utilisait son propre moteur de rendu (EdgeHTML). Pour les utilisateurs classiques, le nouveau navigateur apporte surtout des avantages puisqu’il permettra notamment une meilleure compatibilité avec les standards du Web. De plus, vous ne perdrez pas vos repères puisque visuellement, il sera très proche de l’ancien. Vous pourrez également profiter d'une compatibilité avec les extensions disponibles sur Google Chrome ou encore une protection contre le pistage des cookies.