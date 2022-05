KB5013943 : un écran bleu au menu de certains utilisateurs de Windows 11

Le Patch Tuesday distribué aux utilisateurs de Windows 11 la semaine dernière semble occasionner quelques soucis auprès de certains utilisateurs. Si vous rencontrez des plantages avec certaines applications ou des écrans bleu depuis, lisez ceci.

Microsoft a distribué la semaine dernière son traditionnel Patch Tuesday. Cette mise à jour corrective distribuée chaque second mardi du mois pour les versions de Windows prises en charge semble occasionner quelques soucis auprès de certains utilisateurs de Windows 11. En effet, comme on peut le lire sur Redit et dans les forums Microsoft Answers, plusieurs utilisateurs témoignent de problèmes depuis l’installation de la mise à jour :

Certaines applications plantent tout le temps ou affichent le message "L'application n'a pas pu démarrer correctement (0xc0000135). Cliquez sur OK pour fermer l'application ».

Un écran bleu de la mort (BSOD) peut survenir aléatoirement, forçant le redémarrage du PC et la perte de la session en cours

Si vous cherchez l’origine du problème, il se pourrait bien que le principal coupable soit une incompatibilité avec certaines applications utilisant .NET Framework. D’ailleurs, Microsoft en parle explicitement dans la documentation de la mise à jour dans la partie des bugs connus : « certaines applications .NET Framework 3.5 peuvent rencontrer des problèmes ou ne pas s'ouvrir ». La firme explique également que certains GPU peuvent entraîner la fermeture de certains jeux et applications. Aucun mot en revanche sur les fameux BSOD.

Comment résoudre ces problèmes ?

Si vous rencontrez des problèmes avec votre PC depuis l’installation de la mise à jour KB5013943, une seule solution : désinstaller la mise à jour. Si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie vers ce petit tuto. J’ai lu également que certains utilisateurs désactivaient puis réactivaient le .NET Framework dans les fonctionnalités Windows pour tenter de résoudre ces soucis. Si cette solution fonctionne pour vous, n’hésitez pas à nous tenir informé !