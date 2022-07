KB5014666 : nouvelle mise à jour optionnelle pour Windows 10

Nouveau! Ajoute l'audit d'adresse IP pour les connexions entrantes de gestion à distance Windows (WinRM) dans l'événement de sécurité 4262 et l'événement WinRM 91. Cela résout un problème qui ne parvient pas à enregistrer l'adresse IP source et le nom de la machine pour une connexion PowerShell à distance.

Résout un problème qui fait qu'un contrôleur de domaine écrit de manière incorrecte l'événement 21 du centre de distribution de clés (KDC) dans le journal des événements système. Cela se produit lorsque le KDC traite avec succès une demande d'authentification Kerberos Public Key Cryptography for Initial Authentication (PKINIT) avec un certificat auto-signé pour les scénarios d'approbation de clé (Windows Hello Entreprise et authentification de périphérique).

Résout un problème qui affecte les appareils inscrits à la conformité des mises à jour et qui ont installé les mises à jour Windows d'avril 2022 non liées à la sécurité ou ultérieures. Pour plus d'informations, consultez Surveiller les mises à jour Windows avec la conformité des mises à jour . Les appareils qui sont inscrits dans d'autres programmes de configuration du processeur de données de diagnostic Windows ou qui ont une inscription combinée avec l'un de ces programmes et la conformité des mises à jour ne sont pas affectés.