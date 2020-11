Satya Nadella : « Microsoft va redoubler d'efforts avec Windows »

Le COVID-19 implique une augmentation significative du télétravail. De ce fait, nous sommes toujours plus nombreux à travailler sur PC à la maison. Il est vrai qu’un bon vieux PC reste probablement l’appareil le plus adapté pour bosser de manière productive. Pas étonnant donc que la vente d’ordinateurs soit en hausse pour la première fois depuis presque 10 ans cette année. Selon Microsoft, le nombre d’appareils sous Windows 10 a même enregistré une croissance avec un nombre à deux chiffres par rapport à l’année dernière. C’est tout simplement énorme, sachant que Windows équipe déjà plus d’un milliard d’appareils.

Microsoft va réinvestir sur Windows et sur les appareils innovants

Cette croissance exceptionnelle semble pousser Microsoft à encore plus vouloir investir dans son propre système d’exploitation et les terminaux qui l’embarquent. Satya Nadella a ainsi réaffirmé la volonté de Microsoft d’investir en conséquence dans Windows lors de sa présentation des résultats du trimestre dernier. Voici ce qu’il a expliqué :

« Encore une fois, ces neuf derniers mois ont prouvé que Windows et les PC sont essentiels en ce qui concerne l'apprentissage à distance et le télétravail. Tout type d'activités et la productivité, en particulier, nécessite d’avoir un PC et des applications sur ceux-ci. Donc, nous doublons nos efforts là-dessus. »

Il est vrai que ces dernières années, Microsoft s’était surtout concentré sur la partie professionnelle de ses activités, et notamment le cloud, véritable moteur économique pour l’entreprise. Avec cette déclaration, Microsoft veut donc réaffirmer son investissement dans Windows… mais pas seulement puisque les appareils innovants sont également au programme. Voici ce qu’explique Satya Nadella à ce sujet :



« Nous continuerons également à travailler sur l'innovation des appareils. Donc, si vous regardez la gamme d'appareils pour les fêtes, c'est formidable de voir que, grands écrans, petits écrans, mobiles, différentes architectures de puces, il est assez attrayant d'avoir toujours un appareil Windows avec vous. Alors, c'est ainsi que nous le voyons. C'est très important. Je pense que, au contraire, même les pays uniquement mobiles et les scénarios uniquement mobiles reconnaissent qu'ils peuvent également le faire avec un peu d'aide avec des écrans supplémentaires. Et donc, c'est quelque chose que nous attendons avec impatience. »

Dans les mois et années à venir, de belles améliorations pour Windows 10 semblent donc au programme. La firme préparerait d’ailleurs une mise à jour importante pour la fin de l’année prochaine. De plus, n’oublions pas qu’elle développe en parallèle Windows 10X, un système d’exploitation moderne qui débarquera également sur PC prochainement. Enfin, on peut imaginer que Microsoft continuera à commercialiser des appareils innovants de sa gamme Surface, avec probablement, un successeur pour le Surface Duo et probablement d’autres appareils à double-écran comme le Surface Neo dont la sortie avait été reportée.