91% des PC exécutent une version toujours supportée de Windows 10

Comme tous les mois, AdDuplex publie ses statistiques relatives à l’utilisation de Windows 10 et de ses différentes versions. Pour ce mois d’avril, on y découvre que 40% des PC tournent déjà sur la dernière version du système d’exploitation tandis que 91% utilisent une version encore supportée par Microsoft.

AdDuplex vient de sortir les chiffres du mois d’avril afin de nous donner un aperçu des différentes versions les plus utilisées de Windows 10. Pour rappel, ces chiffres ne sont pas officiels puisque pour compiler ces statistiques, AdDuplex s’appuie sur un réseau de +/- 5000 applications du Microsoft Store pour un échantillon de près de 80.000 utilisateurs. C’est peut-être peu par rapport au milliard d’utilisateurs actifs sur Windows 10, mais cela permet déjà de dégager quelques tendances !

La version 20H2 en forte progression !

Pour ce mois d’avril on peut constater que la dernière version grand public de Windows 10, à savoir 20H2, est utilisée par 40.1 % des utilisateurs contre 29,9% le mois précédent ; une belle progression ! La version 2004 de Windows 10 reste toujours majoritaire avec 40.6% de part de marché contre 42.1% en mars. En troisième position, la version 1909 qui, pour rappel, ne sera plus supportée dès le mois de mai, est encore exécutée par 11,1% des PC contre 18.4% le mois dernier. Enfin, on constate que les Insiders exécutant une version Preview de Windows 10 représentent 0.7% des utilisateurs.

Parlons maintenant des versions qui ne sont plus supportées par Microsoft, et fort heureusement, elles sont minoritaires. On constate que 3.3% des utilisateurs sont encore restés à la version 1903 de Windows 10 et 4.2% utilisent une version encore plus ancienne. Pour rappel, ces versions ne bénéficient plus d’aucune mise à jour de sécurité sauf si elles sont inscrites dans un programme particulier de Microsoft, pour les entreprises ou le secteur éducatif.