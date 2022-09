KB5017380 : une nouvelle mise à jour de Windows 10 est dispo

MAJ 20/09 : la mise à jour est maintenant dispo pour tous les utilisateurs de Windows 10 (à partir de la version 21H2)

Je vous parlais dans mon précédent article de la mise à jour KB5017383 pour Windows 11. Voici maintenant son pendant pour Windows 10 : KB5017380. Microsoft a en effet publié une autre mise à jour cumulative pour son précédent système d’exploitation qui lui apporte de nombreux correctifs. Elle est pour l’instant réservée aux Insiders dans le canal Release Preview (ça existe encore ? ^_^) et débarquera plus tard pour tous les utilisateurs.



Si vous utilisez Windows 10 en version 21H2 et que vous avez configuré le canal Insider en Release Preview, vous pouvez télécharger une nouvelle mise à jour sur votre PC. KB5017380, c’est son nom, apporte près d’une quarantaine de correctifs non liés à la sécurité. Cette mise à jour débarquera en tant que mise à jour optionnelle dans les prochains jours pour tous les utilisateurs de Windows 10, et sera probablement incluse dans le Patch Tuesday prévu pour le second mardi d’octobre.

Pour télécharger la mise à jour, rendez-vous comme d’habitude dans les paramètres de votre PC > Mise à jour et sécurité et recherchez la présence de nouvelles mises à jour. Celle-ci devrait vous être proposée immédiatement à condition que vous soyez bien repris comme Insider dans le canal RP. Voici, ci-dessous, le changelog de la mise à jour KB5017380 tel que repris sur le blog Insider.

KB5017380, quoi de neuf avec cette mise à jour ?