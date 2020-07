Si vous êtes l’heureux possesseur du Surface Book 2, une nouvelle mise à jour est disponible dès maintenant. Après installation, vous profiterez d’une meilleure stabilité avec le Dock 2 et d’une meilleure optimisation de la charge de la batterie.

Alors que le Surface Book 3 est disponible depuis le mois de juin, Microsoft continue de supporter ses anciens appareils. La firme vient de lancer une mise à jour pour son appareil de précédente génération. Elle est de type firmware et concerne donc l’appareil en lui-même et non le système d’exploitation. Pour l’installer, rendez-vous dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité / Windows Update. Cliquez ensuite sur le bouton de recherche de mises à jour pour la télécharger. Il faut au minimum disposer de la version 1809 de Windows 10 pour pouvoir l’installer.

Voici la liste complète des modifications