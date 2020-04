Votre PC Windows 10 peut contrôler la musique en cours de lecture sur Android

Microsoft a déployé durant cette nuit une nouvelle mise à jour de Windows 10 (build 19619) à destination des Insiders dans le Canal Rapide. Bien que cette mise à jour n’apporte pas de nouveautés à proprement parler, Microsoft en a profité pour déployer une nouvelle fonctionnalité dans l’application Votre Téléphone. Elle est déjà disponible pour les Insiders dès maintenant.

L’application Votre Téléphone qui permet la synchronisation entre PC et smartphone se dote de plus en plus de fonctionnalités au fil du temps : téléchargement des photos, mirroring, consultation des SMS depuis le PC, passer un appel, copier / coller entre smartphone et PC,.... Une autre nouveauté est en cours de développement par les équipes de Microsoft et peut déjà être testée dès maintenant par les Insiders qui disposent d'un smartphone sous Android : contrôler les musiques en cours de lecture sur le smartphone, directement depuis votre PC.

« Nous sommes ravis de vous permettre de prévisualiser une autre fonctionnalité intéressante, grâce à laquelle vous pourrez contrôler votre musique et vos applications audio à partir de l'application Votre téléphone. Vous pouvez désormais accéder et contrôler les applications audio lues à partir de votre téléphone directement dans l'application, sans avoir à partager votre attention entre les appareils ou à interrompre votre flux de travail. Vos pistes audio resteront synchronisées entre votre téléphone et votre PC, et vous pouvez basculer entre plusieurs sources à l'aide de la liste déroulante du lecteur. Essayez-la et dites-nous ce que vous en pensez ! »

Contrairement à certaines fonctionnalités précédentes, cette nouveauté n’est pas exclusive aux téléphones Samsung. Pour l’activer, il suffit de télécharger la dernière version de l’application disponible pour les Insiders Windows 10 et se rendre dans les Paramètres pour activer l’option « Show audio currently playing from my phone ». Les musiques en cours de lecture sur votre smartphone Android s’afficheront ainsi sur le PC. De plus, vous aurez la possibilité de mettre la musique en pause ou basculer vers les titres précédents ou suivants. Cette fonctionnalité est pleinement compatible avec des applications comme Spotify, Amazon Prime Music, Pandora, Google Play Musique et bien d’autres.