« No Bootable Device » Microsoft corrige un énorme bug de la Surface Go 2

Si vous possédez la petite tablette de Microsoft dans sa seconde génération, vous pouvez dès à présent vous rendre sur Windows Update pour télécharger un nouveau firmware. Tout comme celui déployé sur la Surface Go 3, celui de la Surface Go 2 reprend une liste de modifications assez mince :

Après le déploiement un peu plus tôt ce mois-ci d’une mise à jour pour la Surface Go 3, c’est désormais au tour de son prédécesseur. Les utilisateurs de la Surface Go 2 peuvent, en effet, télécharger un nouveau firmware qui corrige un bug très gênant : « No bootable Device »

Surface Go 2

Facile à transporter, la nouvelle Surface Go 2 est équipée d’un plus grand écran tactile de 10,5 pouces, dispose d’une meilleure résolution et offre une autonomie longue durée pour vous accompagner toute la journée. Vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur ou comme une tablette pour les tâches quotidiennes. Surface Go Le clavier Type Cover et le stylet Surface sont ve...