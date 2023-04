La build 23435 de Windows 11 débarque pour les Insiders Dev

Si vous faites partie des Insiders et avez configuré la réception des mises à jour via le canal Dev, vous pouvez dès à présent télécharger la build 23435. Au menu, plusieurs nouveautés, notamment concernant l’affichage des photos dans l’Explorateur de Fichiers. Voici, en détails, le changelog publié par Microsoft.

Quoi de neuf dans la version 23435

Galerie dans l'explorateur de fichiers

Nous introduisons la Galerie, une nouvelle fonctionnalité de l'Explorateur de fichiers conçue pour faciliter l'accès à votre collection de photos. L'ensemble de contenu affiché dans la Galerie est le même que celui que vous verrez dans la vue Toutes les photos de l'application Photos.

Galerie dans l'explorateur de fichiers.

La galerie est optimisée pour accéder à vos photos les plus récemment prises. Si OneDrive Camera Roll Backup est configuré sur votre téléphone, les photos que vous prenez s'afficheront automatiquement en haut de la vue. Vous pouvez choisir les dossiers à afficher dans la Galerie via la liste déroulante Collection. Vous pouvez également ajouter des sous-dossiers de sources existantes pour filtrer un sous-ensemble de votre contenu, comme les fonds d'écran et les importations de carte SD/appareil photo.

La galerie fonctionne également à partir de la boîte de dialogue de sélection de fichiers , apportant la même facilité d'utilisation dans des situations telles que l'insertion de pièces jointes, la création d'un diaporama PowerPoint ou la création de publications sur les réseaux sociaux.

Galerie dans la boîte de dialogue de sélection de fichiers.

[Nous commençons à déployer cela, donc l'expérience n'est pas encore disponible pour tous les initiés du canal de développement, car nous prévoyons de surveiller les commentaires et de voir comment ils atterrissent avant de les diffuser à tout le monde.]

COMMENTAIRES : Veuillez déposer vos commentaires dans le hub de commentaires (WIN + F) sous Fichiers, dossiers et stockage en ligne > Explorateur de fichiers.

Modifications et améliorations

[Général]

Nous poursuivons l'exploration des badges dans le menu Démarrer avec plusieurs nouveaux traitements pour les utilisateurs se connectant avec des comptes d'utilisateurs locaux afin de mettre en évidence les avantages de la connexion avec un compte Microsoft (MSA). Si vous voyez l'un de ces traitements, donnez-nous votre avis sur ce que vous en pensez. Pour rappel , il est normal que nous testions différents concepts dans le Dev Channel pour avoir des retours.

Différents traitements de badges dans le menu Démarrer mettant en évidence les avantages de la connexion avec un compte Microsoft pour les utilisateurs connectés avec un compte d'utilisateur local.

[Explorateur de fichiers]

Les initiés de Windows commenceront à remarquer une icône "pizza" dans la barre de commandes de l'explorateur de fichiers. Cette icône indique qu'un Insider prévisualise la version Windows App SDK de l'Explorateur de fichiers. La fonctionnalité dans l'explorateur de fichiers reste inchangée, elle passe simplement de l'utilisation de WinUI 2 à l'utilisation de WinUI 3.

Icône Pizza dans la barre de commandes de l'explorateur de fichiers pour indiquer l'aperçu de la version Windows App SDK de l'explorateur de fichiers.

[Narrateur]

Les utilisateurs de Narrator qui interagissent avec les caractères chinois traditionnels peuvent désormais le faire en toute confiance tout en utilisant Narrator et la fenêtre du candidat IME dans Windows. Cela a été accompli en créant un dictionnaire chinois traditionnel pour une lecture détaillée. Le narrateur utilise maintenant le dictionnaire pour lever l'ambiguïté de chaque mot chinois traditionnel. Les utilisateurs doivent savoir que la lecture détaillée du Narrateur n'est prise en charge que pour le module linguistique de Taïwan. Le pack de langue Hong-Kong n'est pas pris en charge avec Narrator.

[Paramètres]

Nous introduisons de nouveaux paramètres de confidentialité et API pour les capteurs de présence. Si vous avez un appareil avec des capteurs de présence compatibles, vous pouvez désormais gérer votre confidentialité et bloquer/autoriser certaines applications à accéder à ces capteurs. Aucune image ou métadonnée n'est collectée par Microsoft et tout le traitement est effectué localement sur le matériel de l'appareil pour maximiser la confidentialité. Vous trouverez ces paramètres sous Paramètres > Confidentialité et sécurité > Détection de présence ici si votre appareil le prend en charge . Les développeurs d'applications avec des appareils dotés de capteurs de présence compatibles peuvent cibler des applications pour demander et lire les informations de présence de l'utilisateur après avoir demandé une capacité de présence humaine. En savoir plus sur l'API ici .

Nouveaux paramètres de confidentialité du capteur de présence sous Paramètres si votre appareil le prend en charge.

Correctifs

[Barre des tâches et barre d'état système]

Correction de quelques plantages d'explorer.exe qui affectaient la fiabilité de la barre des tâches.

[Saisir]

Mise à jour de la politique MDM TextInput/EnableTouchKeyboardAutoInvokeInDesktopMode pour autoriser « 2 » comme valeur valide pour appliquer l'affichage du clavier tactile lorsque vous appuyez sur un contrôle d'édition, même lorsque le clavier matériel est connecté.

[Paramètres]

Correction d'un problème qui provoquait des plantages de paramètres lors de la navigation vers diverses pages liées à Windows Update au cours des deux derniers vols.

[Sous-titres en direct]

Correction du problème qui faisait que la prise en charge améliorée de la reconnaissance vocale installée via la page des paramètres de langue et de région nécessitait le redémarrage des sous-titres en direct si vous changez de langue dans le menu de langue des sous-titres en direct sur les appareils Arm64.

Correction du problème où vous ne voyiez peut-être pas la fin de l'installation de "Reconnaissance vocale améliorée" (requise par Live Captions) lors de l'ajout d'une langue via la page des paramètres de langue et de région, et la progression de l'installation de la fonctionnalité de langue pouvait être masquée.

[Gestionnaire des tâches]

Amélioration des performances des options Afficher tout / Réduire tout sur la page Processus.

[Accessibilité]