La mise à jour des pilotes sur Windows 10 ne sera plus automatique

Si vous installé la version 2004 de Windows 10 ou la toute récente version 20H2, un changement important est à prévoir concernant la mise à jour des pilotes. Celle-ci ne sera plus automatique à compter du 5 novembre prochain.

Je vous avais déjà indiqué que Microsoft avait modifié le comportement du gestionnaire de périphériques, par lequel il n’est plus possible de rechercher la mise à jour d’un pilote. Au lieu de ça, Microsoft a choisi d’intégrer cette fonctionnalité exclusivement au sein des Paramètres de mise à jour de Windows 10. Ainsi, lorsque vous cliquez sur le bouton de recherche de mise à jour, votre PC vous proposera non seulement les mises à jour de Windows 10 mais également les mises à jour de pilotes, pour votre imprimante ou webcam par exemple.

Les mises à jour de pilotes devront être installées manuellement

A compter du 5 novembre, Microsoft va modifier le mécanisme de distribution des nouveaux pilotes auprès des utilisateurs de Windows 10 ayant installé la version 2004 ou supérieure. Ainsi, les drivers matériels ne seront plus installés automatiquement par Windows Update mais ils apparaîtront désormais en tant que mise à jour facultative. Après avoir recherché une mise à jour, il vous faudra donc cliquer sur le lien « afficher les mises à jour facultatives » en-dessous puis installer les pilotes qui vous intéressent.





Microsoft veut donner plus de contrôle aux utilisateurs

Microsoft a décidé d’opérer cette modification afin de laisser plus de contrôle aux utilisateurs. En effet, l’installation automatique de pilotes pouvait parfois occasionner des plantages sur certaines configurations. Ainsi, on peut résumer ce nouveaux mécanisme en deux points :

Si vous venez de monter un tout nouvel ordinateur, les pilotes seront automatiquement téléchargés et installés lors de sa première configuration. Idem si vous venez de connecter un tout nouveau périphérique pour la première fois sur votre PC : le dernier pilote disponible pour votre périphérique sera automatiquement téléchargé sur Windows Update.

Néanmoins, si les constructeurs distribuent une mise à jour de pilote destinée à l’un de vos périphériques par la suite, il faudra l'installer manuellement en vous rendant dans les mises à jour facultatives de Windows 10.

Alors, ce changement est-il une bonne chose selon vous ?