Windows 11 : la build 22526 fait plaisir aux utilisateurs d'Apple Airpods !

Microsoft a publié la première mise à jour de l’année de Windows 11 auprès des Insiders. Numérotée 22526, cette build est uniquement disponible dans le canal de développement et apporte plusieurs améliorations et correctifs. Faisons le tour.



Après près de trois semaines sans publier de nouvelle mise à jour pour les Insiders, fêtes de fin d’année oblige, Microsoft est de retour avec une nouvelle version. La firme a en effet publié la build 22526 qui apporte, entre autres, un nouveau look pour le raccourci ALT+TAB qui s’affiche désormais en mode fenêtré chez certains Insiders.

Avec cette nouvelle version, Microsoft fait également plaisir aux utilisateurs d’Apple Airpods en apportant la prise en charge de l’audio à large bande. En quelques mots, cela permet d’améliorer la qualité des appels vocaux lors de l’utilisation des écouteurs. Outre ces fonctionnalités, Microsoft expérimente également des améliorations liées à la recherche. Windows indexe désormais un nombre plus important de fichiers afin de permettre une recherche plus rapide dans les dossiers via l’Explorateur de fichiers.

Comme d’habitude, des correctifs et bugs connus font également partie de cette nouvelle mise à jour. Vous pouvez retrouver l’intégralité des modifications en vous rendant sur le blog Insider. Voici un résumé des modifications de la build 22526 tel que rapporté dans le changelog officiel.



Changements et améliorations

Nous essayons d'afficher ALT + TAB en mode fenêtré au lieu de plein écran pour certains initiés.

Nous avons ajouté la prise en charge de la parole à large bande lors de l'utilisation des produits Apple AirPods (AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max), améliorant ainsi la qualité audio des appels vocaux.

À partir de la version 22518, Credential Guard est désormais activé par défaut sur les PC sous licence Windows 11 Entreprise (E3 et E5) qui sont joints à l'entreprise.

Nous expérimentons l'indexation d'un plus grand nombre d'emplacements de fichiers afin que l'utilisation de la recherche pour trouver des fichiers importants dans l'explorateur de fichiers soit plus rapide.

Correctifs

[Explorateur de fichiers]

A fait du travail pour aider à résoudre un problème où si vous aviez utilisé la recherche dans l'explorateur de fichiers, puis explorer.exe s'est écrasé, la prochaine fois que vous avez essayé de rechercher dans l'explorateur de fichiers, cela ne fonctionnerait pas.

[Chercher]

Nous avons apporté un autre correctif pour aider à résoudre le problème des recherches récentes qui restent bloquées à l'écran (apparaissant transparentes à l'exception de la bordure).

Amélioration de la résolution des icônes d'application affichées dans les résultats de recherche lorsque la mise à l'échelle de l'affichage était supérieure à 100 %.

[Collection vedette]

Si vous utilisez la collection Spotlight, l'image actuelle doit migrer lors de la mise à niveau maintenant (si la version à partir de laquelle vous effectuez la mise à niveau est la version 22523 ou supérieure).

[Widget]

Correction d'un problème qui faisait que le tableau des widgets n'avait potentiellement pas la résolution correcte lors du survol du point d'entrée sur un moniteur secondaire.

Résolution d'un problème où le tableau des widgets était temporairement vide, affichant uniquement un bouton Ajouter des widgets (qui s'ouvrait également sur une boîte de dialogue vide).

[Autre]