Microsoft permettra-t-il aux utilisateurs de Mac (ARM) d'installer Windows 10 ?

Je vous parlais dans un précédent article de la nouvelle interface de macOS qui va considérablement évoluer cette année, la firme a également annoncé un autre changement majeur à venir : l’arrivée de Mac et MacBook dotés d’un processeur ARM. Oui, mais cela risque bien de poser des problèmes pour ceux qui souhaitent utiliser Windows 10 en parallèle sur ce type de Mac grâce à Boot Camp !

Apple, en passe de réussir sa transition vers ARM

Lors de sa conférence WWDC 2020, Apple a annoncé de nombreuses évolutions à venir pour ses différents produits. En plus de la nouvelle interface de macOS, la firme à la pomme compte tirer un trait sur les puces Intel pour ses futurs Mac et MacBook. D’ici deux ans, tous les Mac seront ainsi équipés d’un processeur « Apple Silicon » basé sur l’architecture ARM. La firme ne compte pas faire appel à Qualcomm pour la fabrication de ses puces mais veut tout gérer en interne. D’après Apple, ses futurs appareils gagneront considérablement en autonomie et en sécurité. Je suis curieux de voir ce que cela donnera d'un point de vue performances.

Si cette transition peut surprendre, la firme annonce une compatibilité avec les logiciels développés jusqu’à présent pour les processeurs x86 grâce à l’émulateur Rosetta 2. Bien entendu, les développeurs pourront également compiler leurs applications pour les processeurs xs86/ARM afin d’offrir un support natif, peu importe l’architecture de l’appareil, ce qui offrira de meilleures performances que celles offertes par émulation. C'est en somme, une approche assez similaire à celle de Microsoft qui intègre également un émulateur pour les PC équipés de Windows 10 ARM. Oui, mais Apple marque un gros point puisque toutes les applications pour iOS seront supportées en natif sur ces nouveaux Mac.

Apple a également déjà travaillé avec différents éditeurs pour porter certains de leurs logiciels sur ARM. Adobe, par exemple, a déjà compilé ses logiciels Photoshop et Lightroom… et Microsoft travaille en ce moment pour porter sa suite Office pour les Mac sous ARM. Je ne veux pas polémiquer, mais Word, Excel ou encore PowerPoint ne supportent même pas encore nativement ARM sur Windows 10 actuellement alors que la Surface Pro X est déjà sortie il y a plus de six mois…

Il ne sera pas possible d’utiliser Windows 10 sur Mac grâce à Boot Camp

De nombreux utilisateurs de Mac passent par Boot Camp pour utiliser macOS et Windows 10 parallèlement sur leur appareil. Malheureusement, le support de cette fonctionnalité ne semble pas prévu sur les Mac dotés d’une puce ARM. D’un point de vue logiciel, Rosetta 2 ne peut pas traduire les applications de virtualisation x86_64, ce qui empêche la virtualisation de l’environnement Windows avec Boot Camp. Apple n’a pour l’instant pas annoncé d’alternative.

Vous pourriez vous dire qu’il suffit dans ce cas qu’Apple utilise la version de Windows 10 compilée pour ARM !? Bonne idée, mais cette possibilité n’est pour l’instant pas permise puisque Microsoft ne concède ses licences de Windows 10 ARM qu’aux OEM. La firme de Redmond va-t-elle ouvrir les vannes, moyennant un accord avec la société à la pomme ? L’avenir nous le dira, mais d'après les statistiques, Boot Camp est assez peu employé. Si rien ne change, Windows 10 pourrait donc être de l'histoire ancienne sur les prochaines générations de Mac ARM.