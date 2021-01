KB4598242 / KB4598229 : la mise à jour de janvier est dispo sur Windows 10

Nous sommes le second mardi du mois de janvier et vous connaissez la musique : une nouvelle mise à jour de Windows 10 vous attend ! Microsoft a en effet publié son traditionnel Patch Tuesday qui apporte une nouvelle fois son lot de correctifs pour votre PC.

Que vous utilisiez la version 20H2, 2004 ou 1909 de Windows 10, vous pouvez dès à présent récupérer une nouvelle mise à jour sur votre PC. Microsoft a en effet libéré KB4598242 et KB4598229 que vous pouvez télécharger dès à présent selon la version de votre système. Pour rappel, le « Patch Tuesday » est une mise à jour visant à apporter des correctifs, notamment de sécurité, à Windows 10. Il n’apporte donc aucune nouveauté. Pour cela, il faudra attendre la mise à jour 21H1 voire 21H2 prévues respectivement au printemps et à l’automne.

En attendant, revenons-en avec notre mise à jour du jour qui apporte plusieurs correctifs. On parle notamment d’améliorations de sécurité générales, d’améliorations de sécurité lors de l’utilisation de périphériques externes (manettes, imprimantes, caméra) ou encore lors de l’utilisation des applications de la suite Office.

KB4598242 pour Windows 10, version 20H2/2004

Si vous utilisez l’une des deux dernières versions de Windows 10, vous pouvez dès maintenant télécharger la mise à jour KB4598242. Voici les correctifs appliqués à cette mise à jour comme Microsoft l’indique dans son changelog :

Résout un problème de vulnérabilité de sécurité avec les serveurs intranet basés sur HTTPS. Après avoir installé cette mise à jour, les serveurs intranet basés sur HTTPS ne peuvent pas, par défaut, utiliser un proxy utilisateur pour détecter les mises à jour. Les analyses utilisant ces serveurs échoueront si vous n'avez pas configuré de proxy système sur les clients. Si vous devez utiliser un proxy utilisateur, vous devez configurer le comportement à l'aide de la stratégie «Autoriser l'utilisation du proxy utilisateur comme solution de secours si la détection à l'aide du proxy système échoue.» Pour garantir les niveaux de sécurité les plus élevés, utilisez également l'épinglage du certificat TLS (Transport Layer Security) de Windows Server Update Services (WSUS) sur tous les appareils. Cette modification n'affecte pas les clients qui utilisent des serveurs HTTP WSUS. Pour plus d'informations, voir Modifications apportées aux analyses, sécurité améliorée pour les appareils Windows .

Corrige une vulnérabilité de contournement de sécurité qui existe dans la manière dont la liaison RPC (Printer Remote Procedure Call) gère l'authentification pour l'interface Winspool distante.

Mises à jour de sécurité vers Windows App Plate - forme et cadres , Windows Media, Windows Fundamentals , le noyau Windows, Windows Cryptographie, Windows virtualisation , périphériques de Windows , et de Windows de stockage hybride Services.

KB4598229 pour Windows 10 version 1909

Si votre PC embarque la version 1909 de Windows 10, vous recevrez cette fois-ci la mise à jour sous le nom KB4598229. Pour rappel, la version 1903 n’est plus prise en charge par Microsoft depuis le mois dernier. Si c’est encore celle qui équipe votre PC, pensez donc à mettre à jour vers la dernière version de Windows 10 (20H2) afin de garder un environnement sécurisé. Voici le changelog de cette mise à jour :

Corrige une vulnérabilité de contournement de sécurité qui existe dans la manière dont la liaison RPC (Printer Remote Procedure Call) gère l'authentification pour l'interface Winspool distante. Pour plus d'informations, consultez l'article KB4599464.

Résout un problème qui pourrait endommager le système de fichiers de certains périphériques et les empêcher de démarrer après l'exécution de chkdsk / f .

Mises à jour de sécurité vers Windows App Plate - forme et cadres , composants Microsoft Graphics, Windows Media , Windows Fundamentals, le noyau Windows, Windows Cryptographie, Windows virtualisation , périphériques de Windows , et de Windows de stockage hybride Services.

Comment installer cette mise à jour ?

Rien de bien compliqué puisqu’il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC en utilisant, par exemple, le raccourci Windows +i. Cliquez ensuite sur le menu Mise à jour et sécurité et à droite de la fenêtre de Windows Update, il suffira de cliquer sur le bouton de recherche des mises à jour si celle-ci n’a pas encore été téléchargée. L’installation se fera très rapidement et le correctif sera appliqué dès le redémarrage de votre machine. Bon téléchargement !