Windows 10 : vous recevrez des nouveautés bien plus souvent à l'avenir

Windows Feature Experience Pack nous permettra de profiter de nouveautés bien plus régulièrement et en dehors des mises à jour de fonctionnalité de Windows 10. Une petite révolution pour Microsoft qui n'en est qu'à ses débuts !

Ce n’est plus un secret : Microsoft compte redoubler d’efforts pour améliorer Windows 10. On ne sait pas encore concrètement ce qui sera mis en place, mais de nombreuses rumeurs laissent présager une plus grande modularité du système d’exploitation. Cela permettra, par exemple, de séparer tout ce qui concerne l’interface du reste du système et de faire évoluer certains composants de manière plus régulière sans pour autant que cela en impacte d’autres.

Windows Feature Experience Pack apportera régulièrement des nouveautés à Windows 10

Peut-être l’avez-vous remarqué depuis l’installation de la version 2004 de Windows 10, une nouvelle ligne nommée « Windows Feature Experience Pack » apparaît lorsque vous vous rendez dans les Paramètres / Système / A propos de. On ne savait pas encore exactement ce dont il s’agissait, mais Microsoft vient de donner plus d’informations dans un court article publié sur le blog Insider. Il semblerait bien que ce « pack d’expérience » permettra d'apporter régulièrement des nouveautés à Windows 10 en dehors des mises à jour de fonctionnalité qui ont lieu deux fois par an pour le moment. Voilà ce qu’a indiqué Microsoft dans le blog Insider :

« Nous testons un nouveau processus pour fournir de nouvelles améliorations de fonctionnalités à nos clients en dehors des principales mises à jour des fonctionnalités de Windows 10. Grâce à Windows Feature Experience Pack, nous pouvons améliorer certaines fonctionnalités et expériences qui sont désormais développées indépendamment du système d'exploitation. »

Comme l’explique Microsoft, seul un nombre limité de fonctionnalités sont pour l’instant intégrées à ce pack d’expérience. Cependant, de plus en plus viendront se greffer au fur et à mesure des mises à jour de Windows 10. On peut même imaginer que par la suite, la partie interface de Windows 10 soit entièrement gérée de manière indépendante des mises à jour de fonctionnalités. Voilà qui rendrait le système bien plus évolutif qu’il ne l’est actuellement.

Une mise à jour du pack d'expérience disponible pour les Insiders

Si vous êtes Insider dans le canal Beta, vous devriez recevoir une nouvelle mise à jour liée à Windows Feature Experience Pack. La version 120.2212.1070.0 apporte deux améliorations principales :

Le raccourci Windows + Maj + S permet désormais de coller une capture d’écran totale ou partielle directement dans le dossier de votre choix après avoir ouvert l’Explorateur de fichiers

Le clavier tactile prend désormais en charge le mode clavier partagé en mode portrait

Pour information, ces mises à jour du pack expérience seront également publiées via les Paramètres / Mise à jour et sécurité / Windows Update, et non via le Microsoft Store comme cela avait été supposé plus tôt cette année. Les modifications s’appliqueront une fois le redémarrage du PC effectué.