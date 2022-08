La version 22H2 de Windows 11 débarquerait le 20 septembre prochain

Si l’on en croit les informations de Windows Central, Microsoft prévoirait de déployer la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 le 20 septembre prochain. Pour rappel, elle se nomme « 22H2 » et contient une longue liste de nouveautés. La firme pourrait profiter de cette occasion pour dévoiler de nouveaux produits Surface, mais un événement unique devrait être organisé un peu plus tard.

La prochaine mise à jour de Windows 11, la version 22H2 devrait être déployée le mois prochain. D’après « des sources familières » de Windows Central, la date du 20 septembre serait retenue pour commencer le déploiement. Comme pour chaque mise à jour de Windows, tout le monde ne sera pas servi en même temps puisque cette mise à jour sera étalée dans le temps pour palier à d’éventuels bugs. Cependant, ceux qui rechercheront la mise à jour sur Windows Update à cette date ou qui téléchargeront l’outil de création des médias devraient en profiter directement.

Une foule de nouveautés pour cet automne

Alors, à quoi s’attendre avec cette mise à jour ? Eh bien peu de surprises puisque toutes les nouveautés sont déjà en cours de test auprès des Insiders ces derniers mois. Si vous n’avez pas suivi nos articles, je vous propose de faire un petit tour par ici pour découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités qu’apportera la version 22H2 de Windows 11 : plus de personnalisation dans le menu démarrer, améliorations de la barre et du gestionnaire des tâches, nouveaux gestes tactiles… les nouveautés sont nombreuses. En ce qui concerne l’Explorateur de Fichiers, il semblerait que ses améliorations n’arriveront pas le 20 septembre mais un peu plus tard cette année.





Un événement pour les 10 ans de Surface ?

Certaines sources indiquent également que Microsoft prévoirait de marquer le coup pour le dixième anniversaire de la gamme Surface. De nouveaux produits pourraient ainsi débarquer cet automne bien qu’on ne sait pas encore desquels il s’agit. Un événement sera probablement organisé dans le courant du mois d’octobre.