Windows 10 20H2 : toutes les nouveautés de cette nouvelle mise à jour

Après la version 2004, Microsoft va prochainement publier la seconde mise à jour annuelle de fonctionnalité de Windows 10. Baptisée « Mise à jour de fonctionnalité vers la version 20H2 de Windows 10 », celle-ci sera mineure et n’apportera finalement que quelques nouveautés visibles au système d’exploitation. Faisons le tour.

Tout comme en 2019, Microsoft va donc publier deux mises à jour de fonctionnalité cette année. La première, qui n’est autre que la version 2004 de Windows 10, est disponible depuis le mois d’avril. Il s’agit d’une mise à jour majeure qui a apporté un certain nombre d’améliorations au système. Je vous invite à toutes les retrouver dans cet article. La seconde mise à jour de fonctionnalité de 2020 est la version 20H2 de Windows 10. Elle est, cette fois-ci, considérée comme mineure et débarquera cet automne pour le grand public. Elle est déjà disponible en Preview pour les Insiders.

Quelles sont les nouveautés de la version 20H2 de Windows 10 ?

Comme je vous l’indiquais précédemment, la version 20H2 apporte surtout des correctifs et améliorations diverses. Néanmoins, certaines améliorations sont visibles et je me limiterai à celles-ci afin de ne pas être rébarbatif. Si vous souhaitez découvrir toutes les nouveautés « cachées », je vous renvoie vers le site de Microsoft pour en apprendre davantage.

Menu Démarrer restylé

On ne pouvait pas vraiment dire que le Menu actuel était démodé, mais Microsoft qui souhaite moderniser Windows 10 a choisi de rafraîchir son Menu Démarrer. Finies les mosaïques, l’arrière-plan des tuiles sera désormais transparent tout en s’adaptant au thème défini par l’utilisateur. Le but ? Une meilleure cohérence avec le reste du système.

Barre des tâches personnalisée

Les icônes qui composent la barre des tâches vont varier en fonction de la configuration que vous avez choisi pour votre appareil. Ainsi, si vous avez par exemple lié votre appareil Android avec votre PC grâce à l’application Votre Téléphone, celle-ci sera automatiquement épinglée. Si vous avez un compte Xbox Live actif, l’application Xbox sera également épinglée par défaut à la barre des tâches. En fonction du nombre d’icônes qui la composent, la taille du champ de recherche pourra s'adapter.





Notifications améliorées

Lorsqu’une nouvelle notification s’affiche dans le Centre de Notifications, le logo de l’application sera désormais affiché. Si vous ne voulez pas de cette notification, vous pourrez également la supprimer en cliquant sur la petite croix prévue à cet effet. De plus, si l’assistant de concentration s’active automatiquement, plus aucune notification ne s’affichera.





Amélioration des paramètres

Le Panneau de configuration vieillissant s’allège encore un peu plus avec cette mise à jour puisque de nouvelles options ont encore migré vers les Paramètres. Ainsi, la section « Système et sécurité » a maintenant pris place dans les Paramètres / Système / A propos. D’autres petites améliorations ont également été intégrées dans les Paramètres, comme par exemple le taux de rafraîchissement de l’écran qui peut directement y être défini.





Activation automatique du mode tablette

Si vous disposez d’un appareil avec écran tactile comme la Surface Pro 7, Windows 10 se chargera automatiquement d’adapter l’espacement des icônes, masquer le champ de rechercher ou afficher le clavier virtuel en fonction de la façon dont vous utilisez l’appareil. Ce comportement s’activera automatiquement si vous retournez le clavier derrière l’appareil ou si vous le détachez.





Comment installer la version 20H2 de Windows 10 ?

Cette nouvelle mise à jour de Windows 10 sera disponible cet automne pour tous les utilisateurs de Windows 10.

Si vous avez déjà installé la version 2004 disponible depuis mai dernier, elle s’installera très rapidement, comme une simple mise à jour cumulative de Windows 10.

Si vous utilisez une version moins récente de Windows 10 (1909, 1903, 1809), une notification vous informera de sa disponibilité. Il suffira de vous rendre dans les Paramètres / Mise à jour et sécurité / Windows Update et installer la mise à jour qui vous sera proposée.

Si vous souhaitez installer la version 20H2 dès maintenant, elle est déjà disponible grâce au programme Insider. Je vous invite à lire cet article pour savoir pourquoi et comment le rejoindre.