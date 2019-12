Windows 10 Mobile, c’est la fin... Faut-il pour autant changer de téléphone ?

Ca y est, nous sommes aujourd’hui le 10 décembre 2019… et ce jour sonne la fin de Windows 10 Mobile. En effet, c’est aujourd’hui que le support du système d’exploitation mobile de Microsoft se termine… mais qu’est ce que cela signifie concrètement pour vous, fidèle utilisateur de Windows 10 Mobile ? Est-ce le moment de changer de téléphone ?

Pour beaucoup d’entre nous, Windows Phone et Windows 10 Mobile sont depuis bien longtemps de l’histoire ancienne. Pour ma part, j’ai tourné la page en 2017, un peu à contre-cœur, mais le manque applicatif ne me permettait plus de retrouver tout ce qui m’était nécessaire sur mon téléphone. Quoiqu’il en soit, l’interface de ce système qui était au cœur du site MonWindows(Phone) il y a quelques années me manquent toujours aujourd’hui… mais j’ai appris à apprécier Android au fil du temps… même si le système est très différent. Une poignée d’irréductibles venus de Gaule et d’ailleurs ne veulent pas pour autant passer à une alternative mais redoutent la fin du support du système d’exploitation mobile : « faut que je change sinon je vais choper des virus sur mon téléphone ! ». Je vous coupe tout de suite : non !

Que signifie la fin du support de Windows 10 Mobile ?

A compter d'aujourd'hui, Windows 10 Mobile n'est officiellement plus supporté par Microsoft. Concrètement, la mise à jour que vous avec reçu en novembre (voire peut-être celle qui sera distribuée cette nuit vu le décalage horaire !?) est bien la dernière que vous recevrez sur votre téléphone. Voici ce qu'indique Microsoft dans sa documentation :

À compter du 10 décembre 2019, les utilisateurs de Windows 10 Mobile ne recevront plus de nouvelles mises à jour de sécurité, de correctifs logiciels non liés à la sécurité, d’options de support assisté gratuit ou de mises à jour gratuites des contenus techniques en ligne de la part de Microsoft. Il est possible que des programmes tiers ou des programmes de support payants continuent à fournir un support, mais il est important de savoir que le support Microsoft ne fournira plus de mises à jour ou correctifs publics pour Windows 10 Mobile.

Vous l'aurez compris : même si les mises à jour mensuelles n'arriveront plus, votre appareil restera entièrement fonctionnel passé ce 10 décembre 2019.

Plus aucune mise à jour, est-ce grave Docteur ?

Depuis plusieurs années déjà, les mises à jour de Windows 10 Mobile n’apportent strictement plus rien au système d’exploitation. En effet, vous ne récupérez plus que des correctifs de sécurité similaires à ceux déployés sur Windows 10. A compter de ce 10 décembre, plus aucune mise à jour de sécurité ne vous sera proposée, mais Windows 10 Mobile est un système sécurisé par définition puisque vous ne pouvez télécharger que des applications depuis le Windows Store.



Pas d’inquiétude donc : votre appareil ne va pas être infesté par un vilain malware parce que vous ne recevrez plus de mise à jour de Windows 10 Mobile. Si une faille de sécurité grave est découverte, on peut imaginer qu'elle sera communiquée malgré la fin du support... De plus, il faut tout de même relativiser : au vu du peu d’utilisateurs encore sous Windows 10 Mobile, il y a peu de chances que de vilains hackers s'attaquent à ce système d'exploitation en fin de vie.

Un manque applicatif qui va s'accentuer

S’il y a bien quelque chose qui pourrait vous faire craquer pour la concurrence outre une mort soudaine de votre Windows Phone, c’est encore une fois le manque applicatif qui risque de s’accentuer un peu plus. Bon nombre d’applications pour Windows 10 Mobile ont déjà fermé ces derniers mois, et notamment Facebook et Messenger. L’une des plus utilisées le sera également à compter de ce 31 décembre : WhatsApp.



En plus de la fermeture annoncée de ces applications, certaines qui sont encore fonctionnelles aujourd’hui, même si elles ne sont plus mises à jour, finiront également par ne plus être utilisables dans le futur. Dans la majorité des cas, une mise à jour ou une désactivation des API côté serveur par les éditeurs risquent de rendre l'utilisation d'une application impossible, parfois même sans avertissement préalable.

Microsoft va désactiver certains services progressivement

Microsoft a expliqué sur son site de support que la création d’une sauvegarde du téléphone (automatique ou manuelle) cessera de fonctionner à compter du 10 mars 2020. Néanmoins, la restauration d’une sauvegarde existante ou encore d’autres services tels que le chargement automatique de photos sur OneDrive continueront de fonctionner durant 12 mois à compter d’aujourd’hui. Côté applications, Microsoft a également garanti que ses applications Office (Word, Excel, PowerPoint et Outlook) resteront fonctionnelles jusqu’au 12 janvier 2021.

Alors, changer de téléphone ou pas ?

Vous l’aurez compris, mis à part la fin des mises à jour mensuelles, peu de choses changent finalement avec la fin du support de Windows 10 Mobile. Changer de téléphone est donc une décision qui vous appartient et dépendra de votre utilisation :