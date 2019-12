Microsoft Teams : la première application Office est à télécharger sur Linux !

Microsoft Teams est le premier logiciel de la suite Office à débarquer sur Linux. Microsoft vient en effet de déployer une première préversion que vous pouvez déjà télécharger si vous le souhaitez !

Il est quand même loin le temps où Microsoft était une firme fermée sur elle-même. Microsoft se veut être partout désormais, et n’en a que faire que ses logiciels soient disponibles sur des plateformes concurrentes. Après avoir introduit bon nombre de ses applications sur Android et iOS, la firme poursuit sa croisade sur Linux. Le logiciel Microsoft Teams est le premier de la suite Office à y être publiée, et ce n’est peut-être qu’un début.

Dans un billet sur son blog technique, Microsoft a confirmé l’arrivée de Microsoft Teams sur Linux. Très utilisé dans le monde de l’entreprise, ce logiciel qui fait partie de la suite Office 365 permet aux employés de collaborer efficacement sur différents projets. Il était déjà disponible sur une foule de systèmes et supports différents (PC, tablettes, smartphones,…) et fait sa grande entrée dans le monde de Tux. Il ne s’agit pour l’instant que d’une version Preview, mais elle semble déjà complètement opérationnelle et très proche des versions que l’on retrouve déjà sur Windows ou MacOs.

Si vous voulez tester Teams sur Linux, vous pouvez dès à présent télécharger les packages aux formats .deb et .rpm en cliquant ici. Comme je vous le disais ci-dessus, Teams est le premier logiciel de la suite Office à être déployé sur Linux. Certains y voient déjà les prémices de l’arrivée de Word, Excel ou encore PowerPoint. J’ai tout de même du mal à croire en cette éventualité d’autant plus que Microsoft n’a encore rien annoncé en ce sens, mais qui sait, après tout !