Microsoft travaillerait-il sur une Surface Pro X 2 ?

Microsoft préparerait-il la remplaçante de la Surface Pro X ? Une nouvelle tablette Surface basée sur ARM a été repérée dans les entrailles de Geekbench.

Bien qu’Apple ait fait parler de lui en annonçant des puces ARM sur ses prochains Mac, Microsoft s’y est déjà mis depuis quelques mois avec la Surface Pro X. Même si elle est très proche esthétiquement de la Pro 7, cette tablette est pourtant totalement différente dans sa conception. En effet, elle est basée sur une architecture ARM, mais cela ne l’empêche pas de faire tourner la majorité des applications classiques de Windows 10 comme nous vous en parlions dans le test de l’appareil.

Une Surface Pro X dotée du Snapragon 8cx Plus ?

Aujourd’hui, un appareil encore inconnu de Microsoft a été repéré sur le site GeekBench. Bien que son nom ne soit pas clairement affiché, il porte les codes typiques des appareils Surface et est également basé sur ARM. Comme on peut le voir, le processeur est légèrement plus rapide que celui de la Surface Pro X avec une fréquence de 3,15 Ghz contre 2,84 Ghz .

D’après de récentes rumeurs, Qualcomm travaillerait actuellement sur une nouvelle puce au nom de code SC8180XP qui ne serait autre que le Snapdragon 8cx Plus. Par rapport au Microsoft SQ1 de la Surface Pro X (qui est basé sur le Snapdragon 8cx), ce nouveau processeur pourrait offrir des performances améliorées. Est-ce que Microsoft va l’intégrer dans la prochaine génération de Surface Pro X ? Rendez-vous dans quelques mois pour le savoir !