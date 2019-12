Comment empêcher l’installation automatique d’Edge Chromium sur son PC ?

Microsoft va déployer à partir du 15 janvier son nouveau navigateur Edge basé sur Chromium. Tous les utilisateurs de Windows 10 pourront le récupérer via Windows Update automatiquement, mais certains préfèreraient conserver l’ancien navigateur. Microsoft a, pour cela, déployé un outil permettant de bloquer la mise à jour.

Le nouvel Edge débarquera à la mi-janvier et celui-ci remplacera totalement l’ancien. La majorité des utilisateurs ne devraient pratiquement pas faire la différence entre les deux navigateurs puisque l’interface est très proche. Cependant, certaines entreprises, notamment, ne souhaitent pas utiliser le nouveau navigateur pour le moment. Je pense notamment à celles qui utilisent des extensions spécialement développées pour l’ancien navigateur, et non disponibles sur Chrome ou Chromium… (oui oui, il y en a…).

Sur son site de support, Microsoft a annoncé la sortie d’un petit outil qui permettra d’empêcher l’installation automatique du navigateur. Si vous souhaitez ne pas l’installer, il suffit donc de télécharger « Blocker Toolkit » avant le déploiement automatique via Windows Update. Il suffit pour cela de se rendre sur cette page du site de Microsoft pour récupérer l’outil. Microsoft a également indiqué sur son site de support qu’il est possible de conserver l’ancien navigateur malgré l’installation du nouveau. Il faut pour cela se rendre dans la Stratégie de groupe et activer une option spécifique. Vous retrouverez plus d’infos sur le site de support à ce sujet.