Les mises à jour de pilotes Realtek peuvent être installées via Windows Update

Depuis la mise en place du nouveau système pour les mises à jour de drivers sur Windows 10, certains fabricants comme Realtek commencent à fournir leurs nouveaux pilotes via les Paramètres du PC. De plus en plus de constructeurs devraient emboîter le pas...

Microsoft a modifié cette année le comportement des mises à jour de pilotes matériels sur Windows 10. Il n’est désormais plus possible de passer par le Gestionnaire de périphériques pour rechercher de nouveaux drivers en ligne. Tout passe désormais par Windows Update pour plus de simplicité. Ainsi, lorsqu’un fabricant certifié publie une mise à jour de pilotes - par exemple NVIDIA pour votre carte graphique - elle apparaîtra désormais sur Windows Update comme mise à jour facultative. Celle-ci ne sera donc pas installée automatiquement sur votre PC. C’est vous qui déciderez de l’appliquer, ou non à votre machine. Voilà probablement une sage décision puisque certains drivers incompatibles pouvaient parfois provoquer des incompatibilités avec certaines mises à jour de Windows 10.

De plus en plus de constructeurs proposeront les mises à jour de pilotes dans les Paramètres

Depuis plusieurs mois, nous retrouvions déjà dans la section des mises à jour facultatives les pilotes Intel, Nvidia, et pour certains périphériques externes comme les imprimantes. Comme le rapporte Windows Latest, les pilotes créées par de nouveaux constructeurs commencent également à apparaitre dans cette section. Par exemple, les mises à jour de pilotes audio Realtek peuvent désormais être installées depuis Windows Update chez certains utilisateurs, en témoigne cette capture d’écran.

Comme l'expliquaient certains lecteurs dans les commentaires de mon précédent article, il serait bien que Windows Update offre encore plus de contrôle, comme par exemple permettre de comparer les versions de drivers proposées et installées et offrir un aperçu des nouveautés de ces pilotes. Quoiqu’il en soit, si vous voulez gérer au mieux les pilotes de votre PC, passer directement par le site du fabricant est probablement la meilleure solution. Notez également que des outils comme DriversCloud peuvent également faciliter cette tâche. Alors, comment faites-vous de votre côté pour garder vos pilotes à jour ?