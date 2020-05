Windows 10 : la prochaine mise à jour majeure (2004) retardée au 28 mai ?

Nous sommes désormais début mai, et la prochaine mise à jour de Windows 10 ne devrait plus tarder. D’après plusieurs sources, il faudra encore se montrer un peu patient puisqu’elle ne serait finalement prévue qu’à la fin du mois. En cause : une faille qui aurait contraint Microsoft à décaler légèrement sa sortie.

La version 2004 de Windows 10 est la prochaine mise à jour de fonctionnalité du système d'exploitation pour PC. Comme Microsoft l’avait annoncé à la mi-avril, cette nouvelle version est pratiquement finalisée. D’ailleurs, la build 19041.207 avait été retenue comme candidate finale. Certaines rumeurs laissent présager une sortie pour le grand public à partir du 12 mai prochain. Cependant, la mise à jour pourrait être retardée au 28 mai d’après Mary Jo Foley de ZDNet.

D’après la journaliste, la raison de ce retard est la découverte d’une vulnérabilité zéro-day dans Windows 10. Microsoft aurait découvert cette faille très récemment, et souhaiterait la combler avant de publier la version 2004. Ainsi, la version RTM qui devait être envoyée aux OEM (constructeurs PC, laptops, tablettes) le 28 avril dernier ne serait prête que le 5 mai. La mise à jour pour les particuliers serait quant à elle prévue le 28 mai, ou plutôt à partir du 28 mai puisque le déploiement se déroulera par vagues. De plus, les particuliers devront rechercher manuellement la mise à jour sur Windows Update pour pouvoir l’installer.

Pour rappel, la mise à jour de fonctionnalité vers la version 2004 de Windows 10 apporte un certain nombre de fonctionnalités que je vous invite à lire ici. En plus de ces nouveautés, elle devrait également permettre aux PC moins performants de profiter d’un système plus rapide. Si vous voulez l’installer dès maintenant, vous pouvez déjà la télécharger en rejoignant le programme Insider. La mise à jour est disponible dans le canal Release Preview.