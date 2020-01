Le Copier / Coller entre Android et PC Windows 10, bientôt possible ?

L’application Votre Téléphone sur Windows 10 et Android ne cesse de s’améliorer. Après sa dernière mise à jour qui autorise désormais le téléchargement des 2000 dernières photos du téléphone au PC, Microsoft se prépare à la suite : Copier / Coller du contenu du téléphone au PC ou inversement pourrait être la prochaine nouveauté.

Comme l’ont remarqué les collègues du site Windows Latest, Microsoft travaille en ce moment sur une nouvelle possibilité de synchronisation entre Windows 10 et Android. La dernière version de l’application Votre Téléphone sur Windows 10 se dote en effet d’une option cachée. Une fois activée grâce à une petite manipulation, on peut découvrir un nouveau menu baptisé « Cross-device copy and paste ». Si vous n’êtes pas un adepte de la langue de Shakespeare, on peut traduire cela par « Copier / Coller entre les différents appareils ».

D’après la source, cette nouvelle possibilité ne fonctionne pas encore. Cependant, l’option ainsi que sa description « des métadonnées seront transférées entre les appareils à chaque fois qu’un contenu est copier sur le téléphone ou le PC » est sans équivoque. On pourrait ainsi imaginer pouvoir copier facilement des photos, textes ou documents de son téléphone au PC ou inversement. Si cette possibilité arrive, voilà qui devrait permettre un lien encore plus étroit entre PC et smartphone.