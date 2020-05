Microsoft officialise les Surface Book 3 et Surface Go 2 !

Après une longue série de rumeurs, les Surface Book 3 et Surface Go 2 sont désormais officiels. Microsoft a en effet dévoilé en catimini ces nouveaux appareils ainsi que de nouveaux accessoires dont les Surface Headphones 2.

Habituellement dévoilés lors d’une conférence de presse (parfois retransmise en direct sur le Web), il faudra cette fois-ci se contenter d’un simple communiqué. Contexte actuel oblige, Microsoft a levé le voile sur plusieurs nouveaux appareils en toute discrétion. C’est ainsi que nous venons de recevoir un communiqué pour nous faire part de l’arrivée de plusieurs appareils de la gamme Surface : Book 3, Go 2, Earbuds et Headphones 2. La majorité de ces nouveaux produits étaient d’ailleurs déjà connus grâce aux nombreuses fuites des semaines précédentes.

Surface Book 3

L’appareil le plus intéressant dévoilé aujourd’hui est probablement le Surface Book 3, un appareil à cheval entre tablette et PC portable destiné aux créateurs. Microsoft annonce un gain de performances de plus de 50% par rapport à la génération précédente qui commençait à dater. Il ne s’agit pas d’une révolution, mais d’une évolution puisque cette troisième génération reste pratiquement identique à la précédente d’un point de vue visuel.

Les changements sont surtout à retrouver sous le capot avec l’arrivée des processeurs Intel de dixième génération, ainsi que des puces graphiques Nvidia GTX 1650 Max-Q ou Quadro RTX 3000 à destination des entreprises. Le Surface Book 3 est toujours disponible en version 13,5 et 15 pouces, et propose jusqu’à 32 Go de mémoire vive et 2To de stockage en SSD. Le Surface Book 3 sera disponible en France dès le 5 juin à partir de 1799€ pour la version 13,5 pouces et 2599€ en version 15 pouces.

Surface Go 2

La tablette la plus abordable de la gamme Surface a désormais sa remplaçante. La Surface Go 2 est en effet annoncée, et apporte un changement esthétique majeur : l’amincissement des bords autour de l’écran. Cela permet à la petite tablette d’embarquer un écran de 10,5 pouces (1800 x 1200 pixels) à la place de 10 pouces pour cette seconde génération.

Au niveau des caractéristiques techniques, seule l’arrivée d’une version plus performante constitue un changement majeur. En effet, la Surface Go 2 débarque également dans une nouvelle déclinaison avec processeur Intel Core m3 en plus de son traditionnel Intel Pentium Gold. Les configurations vont toujours de 64/128Go de stockage et 4/8Go de mémoire vive.

Quatre coloris seront également proposés pour cette seconde génération, qui sera disponible en France le 12 mai à partir de 459€ sans clavier Type Cover. Une déclinaison avec puce LTE sera également disponible.

Surface Headphones 2 et Surface Earbuds

Parallèlement à ces deux nouvelles Surface, Microsoft a également lancé deux nouveaux appareils destinés aux amateurs de musique.



Commençons tout d’abord avec le casque sans fil Surface Headphones 2 , dont la seconde génération apporte notamment une meilleure autonomie (20h), un chargement rapide qui permet 1h de lecture audio pour seulement 5 minutes de charge ainsi qu’une meilleure isolation phonique. Leur tarif : 279€ pour une disponibilité le 5 juin .

Le second produit de cette catégorie à voir le jour chez nous n'est autre que Surface Earbuds. Les écouteurs intra-auriculaires sans fil avaient déjà été présentés en automne dernier mais leur sortie avait été repoussée au printemps 2020 ; C'est désormais chose faite. Les Surface Earbuds seront disponibles chez nous en couleur blanche à compter du 12 mai prochain pour un tarif de 219,99€.

Surface Dock 2 et Travel Hub

Pour terminer avec les nouveautés, Microsoft a également dévoilé de nouveaux accessoires, plutôt destinés aux professionnels : les Surface Dock 2 et Travel Hub. Tous deux permettent d’étendre les ports intégrés à leur Surface Pro ou Laptop, notamment.

Le Surface Dock 2 intègre à l’avant 2 ports USB-C et à l’arrière 2 ports USB-C, 2 ports USB-A, un port Ethernet en Gigabi et un port jack pour connecter un casque audio.

Le Travel Hub comprend un port USB-C, un port USB-A, un port Ethernet Gigabit et des ports HDMI et VGA.

Ces accessoires ne sont pas encore commercialisés en France mais devraient l’être dans les semaines à venir. La firme a également annoncé de nouveaux claviers et souris.