Surface Duo (1 & 2) : Microsoft Launcher à nouveau mis à jour via le Play Store

Après une disparition de près de deux mois sur le Play Store, Microsoft Launcher apparaît à nouveau sur la boutique de Google pour les Surface Duo. Une mise à jour importante du Launcher vient d’ailleurs d’être publiée et vous pouvez la télécharger dès maintenant.

A la fin du mois d’octobre, nous apprenions que Microsoft avait changé la politique de mise à jour de Microsoft Launcher pour les Surface Duo. En effet, comme l’avait remarqué Windows Central à l’époque : finies les mises à jour du lanceur applicatif via le Play Store puisque celui-ci n’apparaissait plus dans la boutique applicative de Google, sur ces deux téléphones uniquement. On supposait donc que le Launcher serait mis à jour via les nouveaux firmwares des Surface Duo… Eh bien non ! Microsoft semble avoir fait marche arrière.

Une mise à jour importante pour le Surface Duo

Depuis hier, les Surface Duo et Surface Duo 2 peuvent à nouveau trouver l’application Microsoft Launcher dans le Google Play Store. Mieux encore : une nouvelle mise à jour du Launcher est disponible pour les deux smartphones pliables sous Android. La version 6.211102.0.1017440 apporte d’ailleurs différentes améliorations intéressantes, principalement bénéfiques au Surface Duo de première génération :

Le flux et la conception globale du lanceur ont été mis à jour.

L'expérience du fil d'actualités a été améliorée.

Le basculement entre les applications professionnelles et personnelles a été amélioré.

Des filtres supplémentaires sont désormais disponibles pour améliorer la recherche.

D'autres bogues connus ont été corrigés et des améliorations ont été apportées.

Grâce à cette mise à jour, le Surface Duo de première génération reçoit les améliorations visuelles déjà présentes sur le Surface Duo 2 : coins arrondis, flux d’actualité, etc. Pour le Surface Duo 2, peu de changements sont au programme puisque ces fonctionnalités avaient déjà été implémentées dans le logiciel présent à l’origine sur l’appareil.

Microsoft n’a pas expliqué pourquoi son Launcher avait disparu du Google Play Store sur les Surface Duo durant cette courte période. Bien évidemment, il doit y avoir une raison et certains supposent que Microsoft avait dû faire face à un bug important dans le logiciel interne du téléphone, aujourd’hui résolu. Espérons que la firme mettra les bouchées doubles pour déployer Android 11 sur le Surface Duo de première génération puisque celui-ci est attendu d’ici la fin de l’année. A moins de 15 jours de 2022, le timing devient très serré !