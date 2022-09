Surface Pro 9 / Laptop 5 : Microsoft dévoilera ses nouveaux PC le 12 octobre

Il était attendu depuis un moment, le voici maintenant confirmé par Microsoft : l’événement Surface de cet automne se tiendra donc le 12 octobre. Parmi les annonces probables, la firme devrait nous présenter les Surface Pro 9 et Surface Laptop 5.



Pratiquement chaque année, Microsoft tient un événement à l’automne pour présenter ses nouveaux PC de la gamme Surface. 2022 ne fera pas exception puisque la firme vient de confirmer le rendez-vous qui se tiendra le 22 octobre. Lors de l’événement, la firme présentera les prochains appareils de la gamme Surface et même si le programme officiel n’a pas été révélé, les suppositions vont bon train. D’après des sources proches de la firme et en suivant la logique du calendrier des sorties, nous devrions découvrir les Surface Pro 9 et Surface Laptop 5. Un nouveau Surface Studio pourrait également être de la partie.

Surface Pro 9 (avec version ARM)

La « star » de la gamme Surface n’est autre que la Surface Pro. Cet appareil, à moitié PC, à moitié tablette, est probablement le plus vendu de la gamme. Il faut dire qu’avec l’annonce prochaine, la Surface Pro en sera déjà à sa neuvième génération et différents leaks nous donnent déjà un aperçu de ce qu’elle pourrait embarquer. Dans les grosses lignes :

Un design calqué sur la Surface Pro 8

Des processeurs Intel Alder Lake i5 (1235U) ou i7 (1255U) qui pourraient offrir respectivement jusqu’à 22% et 12% de performances supplémentaires.

Un processeur ARM Microsoft SQ3, ce qui implique l’unification avec la gamme Surface Pro X

Des modèles offrant jusqu’à 16Go de mémoire et 1 To d’espace disque en SSD

Surface Laptop 5

Du côté du PC portable « classique » de Microsoft, on devrait assister comme d’habitude à une montée en performances. Le Surface Laptop 5 embarquerait les processeurs Intel de dernière génération tout comme la Surface Pro 9. Aucune information ne filtre jusqu’à présent concernant une possible déclinaison avec processeur AMD (comme c’était le cas avec la gamme actuelle). Côté mémoire et stockage, on parle également de versions allant jusqu’à 16 Go de RAM et 1To de stockage en SSD.

Surface Studio 3

Des rumeurs récentes laissent également présager l’arrivée d’un Surface Studio 3. En effet, le PC fixe « all-in-one » de Microsoft qui n’a plus été mis à jour depuis 2018 pourrait également être annoncé lors de l’événement. On présage non seulement un boost de performances énorme ainsi qu’un rafraîchissement esthétique. Certains parlent également d’un écran de 32 pouces pour cette nouvelle génération de Surface Studio contre 28 pouces actuellement.