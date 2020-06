Le Surface Duo sous Android en vente avant le 5 août ?

Microsoft avait prévu le lancement du Surface Duo pour cet automne, mais l’appareil pourrait déjà être en vente cet été si l’on en croit de nouvelles rumeurs. Alors, pourra-t-on acheter le Surface Duo très bientôt ?

Microsoft a présenté en octobre 2019 deux nouveaux appareils pliables à double écran. Le premier, n’est autre que le Surface Neo sous Windows 10X. Cependant, la firme a revu ses plans et ne sortira pas cet appareil cette année. On parle pour l’instant d’une possible disponibilité à l’horizon de l’été 2021 mais certains avancent déjà une annulation pure et simple. Le second appareil est le Surface Duo sous Android et ce smartphone est bien prévu pour cette année, peut-être même un peu plus tôt que prévu.

Microsoft, en avance sur le calendrier ?

A priori, le Surface Duo devait arriver cet automne comme nous l’avait annoncé Microsoft en octobre dernier. Cependant, plusieurs rumeurs qui avaient vu le jour en ce début d’année annonçaient déjà une sortie bien avant la période initialement prévue. Zac Bowden de Windows Central remet le couvert puisque, selon le journaliste, Microsoft souhaiterait sortir son appareil sous Android avant le Samsung Galaxy Fold 2 qui doit être annoncé le 5 août par le constructeur coréen.



I'm told Microsoft wants to launch Surface Duo before the Galaxy Fold 2 is announced. So, before August 5th? We're getting close. Assuming plans don't change, Surface Duo should start shipping in less than 2 months.

— Zac Bowden (@zacbowden) June 12, 2020

Pour rappel, les caractéristiques techniques du Surface Duo ont fuité il y a tout juste un mois. L’appareil sous Android pourrait embarquer un Snapdragon 855, 6 Go de RAM et un appareil photo de 11MP. Je vous renvoie vers cet article pour découvrir les spécifications potentielles. Alors, pourra-t-on donc acheter le Surface Phone dans moins de 2 mois ? Rien n’est moins sûr ! Attendons tout de même la confirmation officielle avant de tirer des conclusions !