Surface Duo : Microsoft confirme sa sortie en France pour début 2021

Bonne nouvelle pour ceux qui attendaient impatiemment la venue du smartphone pliable de Microsoft : le Surface Duo sortira bien en France début de l’année prochaine. C’est dans un article sur son blog Windows que la firme a partagé discrètement cette information.



Microsoft a commencé la commercialisation du Surface Duo aux Etats-Unis depuis ce mois de septembre. Avec cet appareil, la firme signe son grand retour dans le monde de la téléphonie, cette fois-ci avec Android, puisque c’est bien ce système d’exploitation qu’intègre le Surface Duo. Cet appareil n’a rien de classique et vise un public particulier puisqu’il est pliable et doté de deux écrans. Il offre, selon Microsoft, un nouveau moyen pour « débloquer de nouveaux niveaux de productivité mobile et de réduire le besoin d'accéder à un écran plus grand pour effectuer des tâches de productivité rapides ».

Une sortie début 2021 en France, mais à quel prix ?

Si vous comptiez acheter le Surface Duo, bonne nouvelle puisqu’il ne faudra plus passer par la case importation et les frais et complications que cela engendre. Microsoft a confirmé sur son blog Windows l’arrivée du smartphone dans de nouvelles régions, dont la France. La firme prévoit également de commercialiser son appareil au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Malheureusement, aucun prix n’est encore annoncé mais la firme promet de partager plus d’informations à ce sujet très bientôt. Cependant, on peut s'attendre à un prix similaire à celui des Etats-Unis, entre 1200 et 1500€... ça pique même si on ne peut nier les prouesses techniques d'un tel appareil. La sortie du Surface Duo est donc prévue pour « début 2021 » en France. Je vous tiens bien entendu informé dès que de nouvelles informations sont disponibles à ce sujet. Alors, heureux ?