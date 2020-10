Nouvelle mise à jour pour le Surface Studio 2

Version et mise à jour

Microsoft continue le déploiement des mises à jour pour ses appareils de la gamme Surface . C’est désormais au tour de son PC All-in-one, le Surface Studio 2, de recevoir un nouveau firmware. Aucune nouveauté au programme, mais de nouveaux pilotes d’affichage pour les cartes graphiques Nvidia GeForce GTX 1060 ou 1070 selon la version de l’appareil. De plus, une mise à jour du Surface Serial Hub apporte, d’après le changelog, des améliorations pour la stabilité et les performances du système.

Surface Studio 2

Le PC all-in-one de Microsoft arrive dans sa seconde génération. Véritable bijou esthétique, il ne démérite pas point de vue performances pour convaincre les graphistes, infographistes et artistes les plus exigents. Son très bel écran est probablement son plus bel atout.