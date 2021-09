Surface Go 3 : Microsoft dévoile sa petite tablette sous Windows 11

Après la Surface Pro 8 et le Surface Duo 2, Microsoft a également levé le voile sur la Surface Go 3 sous Windows 11 lors de sa conférence. D’un point de vue extérieur, la petite tablette de Microsoft ne change pas d’un iota puisqu’elle reste strictement identique à la génération précédente avec son écran de 10.5 pouces et son châssis en magnésium. Là où elle évolue, c’est à l’intérieur.

Les changements se trouvent à l'intérieur

Vous cherchez une petite tablette sous Windows 11 qui vous suivra partout lors de vos déplacements personnels ou professionnels. Et pourquoi pas la nouvelle Surface Go 3 qui est l’une des tablettes les moins chères de la gamme Surface de Microsoft. Certes, elle n’est pas la plus performante quand on la compare avec la Surface Pro 8 mais elle fait le job et saura répondre à la majorité des usages personnels et des tâches bureautiques. Son petit écran de 10.5 pouces, elle est destinée à être emmenée partout d’autant plus qu’elle intègre une puce 4G dans certaines configurations.

Avec l’arrivée de la Surface Go 3, difficile de distinguer la nouvelle tablette de celle de précédente génération puisqu’elle reste en tous points identique d’un point de vue design et connectiques. Les changements se trouvent donc à l’intérieur puisque Microsoft y a placé la dernière puce Intel Pentium Gold 6500Y ou Intel Core i3 pour la version la plus puissante. D’après Microsoft, cette dernière promet jusqu’à 60% de performances supplémentaires que celle qui équipait la Surface Go 2. Pour le reste des caractéristiques, la Surface Go 3 embarque toujours de 4 à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage pour la version la plus équipée.



Disponible dès le 5 octobre à partir de 439€

La Surface Go 3 sera disponible dès le 5 octobre prochain pour un tarif débutant à 439€. A cela, il faut bien entendu rajouter le clavier Type Cover qui permettra une utilisation en mode PC de cette tablette tout en offrant une protection pour l’écran. Toutes les caractéristiques sont à retrouver sur le Microsoft Store .