Windows 10 : une mise à jour majeure de l'interface serait prévue pour 2021

Si l’on en croit les sources de Windows Central, Microsoft préparerait une mise à jour majeure de Windows 10 en 2021. Parmi les nouveautés, une évolution significative de l’interface graphique. Vers un système plus harmonieux et ergonomique ?

Depuis son lancement en 2015, Windows 10 a reçu des améliorations visuelles au cours des mises à jour… Cependant, on ne peut pas dire que ces changements et touches de Fluent Design étaient significatifs. Du côté des concurrents et notamment d’Apple, les choses se sont accélérées cette année. La firme à la pomme a en effet dévoilé macOS11, une véritable petite révolution en termes d’interface d’autant plus que les applications bénéficient également d’une évolution graphique, sans même aucun travail des développeurs.

Concept d'interface par Michael West

Panos Panay à la tête de la conception de cette évolution de l'interface de Windows 10 ?

Si l’on en croit Windows Central, Microsoft devrait réagir l’année prochaine en publiant une mise à jour considérable du design de Windows 10. Ainsi, l’interface du système d’exploitation devrait subir de nombreuses évolutions, visibles notamment dans le Menu Démarrer, la barre des tâches, le centre d’actions et même l’Explorateur de fichiers. De plus, ces touches de modernité se retrouveraient un peu partout dans le système agrémenté par de nouvelles animations et fonctionnalités.

Cette nouvelle interface porterait le nom « Sun Valley » en interne. A la tête de sa conception : le bien connu Panos Panay qui a repris la division Windows Devices and Experiences chez Microsoft depuis février. D’après les sources, le travail ne serait qu’à son commencement et cette mise à jour n’est pas prévue avant la fin de l’année prochaine. Espérons que celle-ci puisse gommer les imperfections encore visibles de Windows 10, et tirer un trait définitif sur le panneau de configuration ainsi que les autres fenêtres et menus hérités d’une autre époque.