Courrier et Calendrier : les nouvelles icônes arrivent pour tous sur Windows 10

Nous en parlions la semaine dernière : Microsoft va apporter plus d’une centaine de nouvelles icônes sur Windows 10. Destinées à rendre le système d’application plus agréable visuellement, leur déploiement commence désormais pour tous les utilisateurs de Windows 10.

La semaine dernière, Microsoft avait commencé le déploiement des premières nouvelles icônes modernes de ses applications natives à destination des Insiders de Windows 10. Les logiciels de la suite Office, la Calculatrice, le navigateur Edge et les applications Courrier et Calendrier avaient notamment reçu leur nouvelle identité visuelle. Désormais, le déploiement s’étend à TOUS les utilisateurs de Windows 10.

Pour les utilisateurs grand-public de Windows 10, seules les applications Courrier et Calendrier ont pour l’instant reçu leur nouvelle icône. Celle-ci arrive par le biais du Microsoft Store qui proposera une nouvelle mise à jour de l’application. Dans les semaines à venir, les icônes de bon nombre d’autres applications natives de Windows 10 seront progressivement remplacées par leur version moderne, plus contrastées et colorées. Rassurez-vous si vous êtes peu sensible au charme de ces nouvelles icônes, je ne publierai pas un article à chaque mise à jour d'application :-).

En parlant d'icônes, j’en profite pour vous rappeler le débat qui enfle en ce moment sur l’utilité, ou non, des tuiles dynamiques sur Windows 10. Plusieurs rumeurs ont en effet suggéré leur disparition dans une future version de Windows 10. Un petit tour dans cet article vous permettra d’en apprendre plus à ce sujet.