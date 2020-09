Windows 10 : aucune connexion à Internet en 4G ? C'est un bug !

Si vous utilisez la connexion 4G/LTE sur un PC équipé de Windows 10, vous risquez de rencontrer des problèmes en utilisant internet. En effet, la version 2004 a introduit un autre bug qui provoque « des déconnexions intempestives de la connexion sans fil ». Oui, mais ne vous fiez pas au message d’erreur… Explications.

Décidément, cette version 2004 de Windows 10 fait beaucoup parler d’elle, et pas toujours en bien. Un nouveau bug confirmé par Microsoft a été découvert et provoque des instabilités avec la connexion 4G / LTE. Si vous possédez un appareil doté d’une carte SIM comme certaines éditions de la Surface Go, vous avez peut-être déjà remarqué l’icône « aucune connexion à Internet » dans la barre des tâches. Bizarre… puisque vous arrivez toujours à surfer sur le Web malgré tout.

Ne vous fiez pas au message : votre connexion à Internet reste bien active et aucun code d’erreur ne s’affichera en surfant sur la toile avec votre navigateur préféré (Edge, on espère ^_^). Seul problème, certaines applications se basent sur cet indicateur de connectivité : Spotify, Microsoft 365 ou encore OneDrive risquent donc de ne pas fonctionner correctement, indiquant que votre PC n’est pas connecté à Internet.

D’après les retours, ce problème se produit généralement à la sortie de veille même s’il peut parfois survenir n’importe quand. Pour retrouver une situation à peu près normale, vous pouvez simplement activer et désactiver le mode avion à partir du Centre d’actions. Théoriquement, l’indicateur de connexion à Internet devrait afficher une information correcte après cette petite manipulation. Si ce n’est toujours pas le cas, redémarrez votre tablette / PC.

Voici ce qu’explique Microsoft qui prévoit d’ailleurs de publier une mise à jour d’ici fin septembre pour corriger ce bug. Peut-être qu'elle sera intégrée au Patch Tuesday de Windows 10 mardi prochain.

« Après avoir quitté le mode veille ou veille prolongée, certains modems WWAN LTE peuvent ne pas afficher Internet dans l'indicateur d'état de la connectivité réseau (NCSI) dans la zone de notification et peuvent être incapables de se connecter à Internet (…). Pour protéger votre expérience de mise à jour, nous avons appliqué une suspension de compatibilité sur les appareils Windows 10 avec les pilotes de modems WWAN LTE affectés installés depuis Windows 10, version 2004 jusqu'à ce que le problème soit résolu (…). Nous travaillons sur une résolution et estimons qu'une solution sera disponible fin septembre. »