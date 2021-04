Windows 10 : nouvelle mise à jour intéressante pour les Insiders ! (build 21354)

Microsoft a publié une nouvelle mise à jour de Windows 10 à destination des Insiders. Numérotée 21354, cette Build est disponible dans le Canal Dev et fait pour la première fois partie d’une nouvelle branche de développement appelée « CO_RELEASE » ; voilà donc une étape importante pour Microsoft. Alors, quoi de neuf au programme de cette nouvelle mise à jour ?

Actualités et centres d’intérêts

Depuis quelques semaines, les Insiders Windows 10 peuvent profiter d’une nouvelle fonction dans la barre des tâches afin de voir en un coup d’œil la météo du jour. Un clic sur le Widget affiche différentes actualités et informations. Depuis la build 21354, il est désormais possible de « gérer ses intérêts » grâce à un nouveau bouton situé au-dessus de la fenêtre. Un clic sur celui-ci vous permettra de configurer vos préférences et découvrir en priorité les sujets qui vous intéressent.

Amélioration des Paramètres

Microsoft a introduit deux modifications dans les paramètres de Windows 10 avec la build 21354. Premièrement, la firme a ajouté une nouvelle option permettant de désactiver le contrôle adaptatif de la luminosité du contenu. Cette fonction permet d’améliorer les performances de la batterie sur PC portable ou tablette, mais diminue la qualité de l’image et cela n’était pas du goût de certains utilisateurs, notamment des professionnels de l’image qui souhaitent une image stable et des couleurs précises.

Ensuite, la firme a ajouté un nouvelle page « Caméras » dans les paramètres afin de gérer plus efficacement les caméras. Ainsi, autant les webcams intégrées à votre appareil que les caméras de surveillance (ONVIF par exemple) situées sur le même réseau que votre PC sont supportées. Cette nouvelle page prend place dans Paramètres / Périphériques. Chaque caméra peut ainsi être configurée pour y définir par exemple la luminosité ou le contraste par défaut.



Paint et Outil capture d’écran sur le Microsoft Store

Deux applications très populaires sur Windows vont désormais basculer vers le Microsoft Store. Il s’agit de Paint et de l’Outil capture d’écran qui seront donc mises à jour via la boutique applicative. Elles reçoivent également une nouvelle icône pour mieux s’intégrer à Windows 10.

D’autres améliorations et correctifs

Outre ces nouveautés, Microsoft a également apporté de nombreuses améliorations mineures et correctifs avec la build 21354. Pour les découvrir, je vous renvoie vers l’article officiel publié sur le blog Windows.