Offre de Noël : jusqu'à 20% de réduction sur Surface Pro 7

Noël s'approche à grands pas et si vous n'avez pas encore trouvé votre cadeau, Microsoft vient de lancer une nouvelle offre sur sa boutique officielle concernant les Surface Pro 7 : de 15 à 20% de réduction jusqu'au 24 décembre sur les modèles avec Intel Core i5.

Jusqu'à 20% de réduction sur Surface Pro 7

Dès aujourd’hui et jusqu’au 24 décembre inclus, l’excellente Surface Pro 7 profite d’une réduction de 15% sur le Microsoft Store pour le modèle i5, 8Go RAM et 128 Go de stockage SSD. Mieux encore, la réduction monte à 20% sur tous les modèles Intel Core i5 couplés à un stockage de 256 Go.

Pour ce qui ne la connaîtraient pas encore, la Surface Pro 7 est une tablette convertible dotée d’un écran de 12,5 pouces, qui peut se transformer en PC portable une fois munie de son clavier. Je l’utilise pour ma part au quotidien depuis des années, notamment pour développer, créer et gérer mes activités en déplacement et c’est un formidable outil de travail. Je vous renvoie vers mon test de la Surface Pro 7 pour en apprendre davantage.

En ce qui concerne cette offre, celle-ci est valable non seulement sur les appareils vendus seuls, mais également sur les bundles reprenant la tablette, un abonnement à Microsoft 365 ainsi que différents accessoires dont le clavier Type Cover, totalement indispensable pour profiter pleinement de cet appareil. La réduction s’applique sur toutes les configurations et coloris. Notez que vous pouvez également profiter de la livraison express avant Noël si vous commandez avant le 21 décembre 11h.

La nouvelle Xbox Series S est toujours en stock

Si vous êtes à la recherche d'une console de nouvelle génération, la nouvelle Xbox Series S est toujours en stock sur le Microsoft Store (mais plus la Xbox Series X). Cette console compacte et 100% digitale est affichée à 299€ sur la boutique officielle. Notez que si vous souhaitez acquérir une manette supplémentaire, vous profitez d'une réduction de 20% en ce moment, même sur la manette Elite.