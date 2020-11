Insolite : Adobe Photoshop fonctionne aussi sur le Lumia 950 XL

Exécuter Adobe Photoshop sur un téléphone Lumia, plus supporté par Microsoft depuis des années, c'est complètement inutile et ça ne fonctionne pas bien ? Exactement, mais certains développeurs sont assez fous pour le faire (et on aime ça !).

Si vous nous lisez depuis la génération MonWindowsPhone, vous êtes peut-être encore nostalgique des Lumia et autres téléphones sous Windows 10 Mobile. Vous vous souvenez aussi peut-être du projet qui visait à porter Windows 10 sur les Lumia 950 et 950 XL. Celui-ci n’est pas encore mort puisque des amoureux de ces téléphones ont réussi en septembre dernier à réactiver la connectivité cellulaire en intégrant des pilotes personnalisés sur ces deux téléphones. Pour rappel, Microsoft avait supprimé de Windows 10 les fonctionnalités téléphoniques un peu plus tôt cette année.

Comme je vous le disais hier dans mon test de la Surface Pro X (SQ2), Adobe a publié une préversion de Creative Cloud compilée en ARM. Vous vous demandez si celle-ci peut tourner sur les vieux téléphones de Microsoft sur lesquels Windows 10 a été installé ? Eh bien oui ! Un développeur a réussi à installer la version complète de Photoshop sur un Lumia 950 XL. Le pire, c’est que cela fonctionne, même si forcément les performances ne sont pas au rendez-vous vu le petit processeur Snapdragon qu’il embarque.

Notez que pour l’instant, certaines fonctionnalités de Photoshop ne peuvent pas être utilisées sur ARM, que ce soit sur les téléphones… ou les PC. En effet, certains outils avancés comme le correcteur localisé n’ont pas encore été portés sur ARM. Rappelons que Creative Cloud est seulement disponible en Beta pour ARM. D’ici la sortie du logiciel en version finale, Adobe prévoit bien entendu d’améliorer la prise en charge de son logiciel.