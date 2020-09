L’appareil photo du Surface Duo tient-il ses promesses ?

L’appareil photo du Surface Duo est-il performant ? J’aurais bien aimé pouvoir répondre par moi-même à cette question, mais comme vous le savez probablement, le smartphone n’est pas encore prévu pour l’Europe pour l’instant. La commercialisation aux Etats-Unis débute quant à elle le 10 septembre, et les premiers clichés capturés par le Surface Duo commencent déjà à être publiés sur le Web. J’ai donc eu envie de les partager avec vous dans cet article !

L'intelligence artificielle au centre du capteur photo

Avant même la sortie du Surface Duo, de nombreux utilisateurs ont critiqué les spécifications techniques de l’appareil pliable et notamment son capteur photo. En effet, celui-ci est doté « seulement » d’un seul capteur de 11 Mégapixels. Oui, quand on le compare au Galaxy Note 20 Ultra qui affiche 108 mégapixels au compteur, ça paraît bien peu. Cela étant, remarquez tout de même la finesse du Surface Duo. La tranche est « pratiquement aussi mince que le capteur photo du smartphone de Samsung » comme l’expliquait un utilisateur sur Twitter, photo à l’appui !

Also LOL @ the Surface Duo being only slightly thicker than the Note 20 Ultra’s camera bump pic.twitter.com/Ok0kKXBsM1

— Marques Brownlee (@MKBHD) August 29, 2020

Tout comme Google avec ses Pixel Phones, Microsoft ne joue pas la course aux mégapixels mais s’appuie sur l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité et l’équilibre des photos. Certes, pas de zoom optique, pas de capteur grand angle, mais le capteur photo principal fait le job, même s’il ne semble pas non plus exceller comme vous pourrez le voir un peu plus bas. Voici toutes les spécifications techniques du capteur photo :



Caractéristiques Caméra adaptative 11MP, f / 2.0, 1.0 µm, PDAF et champ de vision diagonale de 84,0 ° optimisé avec AI pour l'avant et l'arrière Photos Mode automatique avec capture de photos multi-cadres HDR et basse lumière et détection de scène à plage dynamique

Zoom super résolution et super zoom jusqu'à 7x

Mode portrait avec contrôle de la profondeur réglable

Mode panoramique

Mode rafale Enregistrement video Enregistrement vidéo 4K à 30 ips et 60 ips

Enregistrement vidéo 1080p à 30 ips et 60 ips

Formats d'enregistrement vidéo HEVC et H.264

Stabilisation vidéo numérique basée sur le gyroscope

Les premiers clichés capturés par le Surface Duo

Après les premiers unboxing du Surface Duo, place aux premiers clichés. L’opérateur AT&T et la chaîne de magasins BestBuy aux Etats-Unis commencent à recevoir les premiers exemplaires du Surface Duo, destinés notamment à former les vendeurs. Malgré l’embargo, les premiers clichés se sont retrouvées sur le Web et nous donnent un premier aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre de l’appareil.

Pour l’instant, les premières photos ont uniquement été capturées à l’intérieur d’une boutique. Nous pouvons donc découvrir deux portraits, une photo panoramique et deux photos classiques. D’ici quelques jours, nous devrions découvrir davantage de photos. Les voici ci-dessous mais vous pouvez les voir en pleine résolution ici. Je ne vais pas me lancer dans une analyse technique n'étant pas un professionnel de la photo. J'attends votre avis dans les commentaires ! =)