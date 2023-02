KB5022834 : le Patch Tuesday de février 2023 débarque sur Windows 10

Windows 11 n’est pas le seul à recevoir aujourd’hui le Patch Tuesday puisque Windows 10 profite également de la mise à jour. Si vous faites partie des utilisateurs du précédent système d’exploitation de Microsoft, vous la retrouverez sous le nom KB5022834.

Pour ce second mardi du mois de février, Microsoft pousse sans surprise à tous les utilisateurs de Windows 10 une nouvelle mise à jour baptisée KB5022834. Comme d’habitude, rien de bien nouveau puisque celle-ci se concentre sur l’amélioration de la stabilité du système ainsi que sur des correctifs de sécurité.

KB5022834 pour Windows 10, quoi de neuf ?

Voici le changelog partagé par Microsoft concernant la mise à jour KB5022834 pour Windows 10 :

Cette mise à jour résout les problèmes de sécurité de votre système d'exploitation Windows.



Comment installer KB5022834 sur votre PC ?

Pour installer cette nouvelle mise à jour dès maintenant sur votre PC, rendez-vous dans les Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et recherchez la présence de nouvelles mises à jour. Après quelques instants, elle apparaîtra sous le nom : 2023-02 - Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5022834). Il ne restera plus qu’à l’installer et redémarrer votre PC pour profiter de ses nouveautés.