Surface Book 3 : une nouvelle mise à jour est disponible !

Pour télécharger ce nouveau firmware, il suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre PC / Mise à jour et sécurité / Windows Update et rechercher les nouvelles mises à jour. Seul prérequis, disposer de la version 1903 ou supérieure de Windows 10. La mise à jour est également disponible pour Windows 11 . Voici, en détails, le changelog publié par Microsoft au sujet de cette mise à jour.

Si vous possédez le Surface Book 3 , vous profiterez ainsi grâce aux nouveaux drivers d’une meilleure stabilité de l’appareil à la sortie de veille, d’une meilleure stabilité des connexions sans fil (Wi-Fi et Bluetooth), d’une amélioration de la gestion thermique lors de l’utilisation d’un moniteur externe ainsi que des derniers correctifs de sécurité.

Alors que le Surface Laptop Studio remplacera prochainement la gamme Surface Book, Microsoft n’oublie pas pour autant de mettre à jour son PC spécialement conçu pour les créateurs, artistes et développeurs. La firme vient en effet de lancer une nouvelle mise à jour pour son Surface Book 3 et elle apporte plusieurs améliorations intéressantes.

Surface Book 3

