KB5027215 : le Patch Tuesday de juin est disponible pour Windows 10

La mise à jour régulière de Windows 10 est un aspect essentiel du maintien de la sécurité, de la stabilité et des performances du système d'exploitation. Parmi ces mises à jour périodiques, l'événement clé est connu sous le nom de "Patch Tuesday" ou "Mardi des correctifs". Dans cet article, nous allons examiner attentivement la nouvelle mise à jour cumulative de Windows 10 et ses avantages pour les utilisateurs.

KB5027215 pour Windows 10, quoi de neuf ?

Le Patch Tuesday est une pratique bien établie de Microsoft, consistant à publier chaque deuxième mardi du mois des mises à jour regroupant des correctifs de sécurité, des améliorations de la stabilité et parfois même de nouvelles fonctionnalités pour Windows 10 même si ce ne sera plus le cas puisque seul Windows 11 va proposer des nouveautés à l'avenir. Cette approche prévisible et planifiée permet aux utilisateurs et aux professionnels de l'informatique de gérer plus efficacement les mises à jour et d'assurer la continuité du système. Pour ce mois de juin, le Patch Tuesday vous sera proposé sous le nom KB5027215. Voici les améliorations sur cette mise à jour telles que partagées par Microsoft dans son changelog. Notez que les améliorations de KB5026435 disponible également sous forme optionnelle depuis le mois dernier sont incluses dans ce patch :

Cette mise à jour résout un problème connu qui affecte les applications 32 bits qui prennent en charge les adresses volumineuses et utilisent l' API CopyFile . Vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous enregistrez, copiez ou joignez des fichiers. Si vous utilisez un logiciel de sécurité commercial ou d'entreprise qui utilise des attributs de fichier étendus, ce problème vous affectera probablement. Pour les applications Microsoft Office, ce problème affecte uniquement les versions 32 bits. Vous pouvez recevoir l'erreur "Document non enregistré".



Cette mise à jour résout un problème qui affecte le noyau Windows. Ce problème est lié à CVE-2023-32019. Pour en savoir plus, consultez KB5028407.

Comment installer KB5027215 sur votre PC ?

Pour installer le Patch Tuesday sur Windows 10, commencez par cliquer sur le bouton Démarrer situé dans le coin inférieur gauche de votre écran. Une fois dans la fenêtre des paramètres, recherchez l'option "Mise à jour et sécurité" et cliquez dessus. Cela vous amènera à la section dédiée aux mises à jour du système d'exploitation. Cliquez sur l'onglet "Windows Update" puis sur le bouton intitulé "Vérifier les mises à jour". Cliquez sur ce bouton pour permettre à Windows de rechercher les dernières mises à jour disponibles, y compris le Patch Tuesday. Vous verrez apparaitre le Patch Tuesday de juin sous le nom : "2023-06 Mise à jour cumulative pour Windows 10 pour les systèmes x64 (KB5027215)".

Pendant le processus d'installation, il est recommandé de laisser votre ordinateur connecté à une source d'alimentation pour éviter toute interruption de la mise à jour. Vous devrez également redémarrer votre ordinateur une fois l'installation terminée pour que les mises à jour prennent effet. Il est important de maintenir votre système à jour en installant régulièrement les mises à jour proposées, y compris le Patch Tuesday. Cela garantit que votre système bénéficie des dernières améliorations de sécurité, des corrections de bugs et des nouvelles fonctionnalités offertes par Microsoft.