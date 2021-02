Windows 10 : la version 2004 enfin accessible à tous

La version 2004 de Windows 10 va commencer à être déployée à plus grande échelle. Fini le blocage pour les PC potentiellement incompatibles avec cette mise à jour.

Microsoft publie deux mises à jour de fonctionnalités annuelles de Windows 10. Au moment de leur sortie, celles-ci ne s’installent pas automatiquement sur votre PC. En effet, pour éviter au maximum les problèmes de compatibilité et pouvoir réagir plus rapidement si besoin, ces nouvelles mises à jour doivent être installées manuellement par l’utilisateur. Ce n’est seulement qu’au bout de 12 à 18 mois que celles-ci deviennent obligatoires et s’installent donc automatiquement afin de permettre à votre PC de bénéficier des mises à jour de sécurité mensuelles.

Les utilisateurs de la version 1909 bientôt "forcés" à mettre à jour ?

Actuellement, trois versions publiques de Windows 10 sont supportées par Microsoft : la version 1909 datant du second semestre 2019, la version 2004 du printemps 2020 et la version 20H2 disponible depuis l’automne 2020. Notons que cette année, deux nouvelles mises à jour de fonctionnalités devraient également débarquer : la 21H1, mineure, et la 21H2 qui pourrait être très importante comme nous vous en parlions ici.

Dans sa documentation, Microsoft vient d’indiquer que la version 2004 de Windows 10 était désormais prête pour un déploiement à plus grande échelle. Auparavant, cette version était encore sujette à un déploiement ciblé, écartant ainsi les PC des utilisateurs qui pouvaient présenter des problèmes de compatibilité potentiels. Avec ce changement, Microsoft semble donc suffisamment confiant pour que la version 2004 puisse être distribuée auprès de tous les PC. Il faut dire que cette version n’a pas été sujette à des bugs critiques, contrairement à la version 1809 considérée comme étant la mise à jour la plus buggée de Windows 10.



Avec cette distribution à plus grande échelle de la version 2004, on peut imaginer que Microsoft va commencer, dans les semaines à venir, à forcer l’installation vers une mise à jour plus récente pour les utilisateurs de la version 1909. Pour rappel, celle-ci ne sera plus supportée par la firme dès le mois de mai de cette année.