Surface Pro (5, 6, X) et Surface Laptop (1 & 2) : nouvelle mise à jour dispo !

Alors que le Patch Tuesday de juin est disponible depuis hier soir, une autre mise à jour débarque pour les certains appareils Surface. Microsoft a en effet déployé un nouveau firmware pour les Surface Laptop, Laptop 2, Pro 5, Pro 6 et Pro X. Selon votre appareil, vous profiterez d'une meilleure stabilité système, d'une connexion au réseau sans fil plus stable ou encore d'améliorations graphiques. De plus, la mise à jour apporte son lot de correctifs de sécurité.

Surface Laptop 1

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Écran - 26.20.100.7639 Intel (R) HD Graphics - Cartes graphiques 26.20.100.7639 améliore les graphiques et la stabilité du système. Surface - Extension - 1914.13.0.1063 Extension client Intel iCLS 1914.13.0.1063 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.56.87.0 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.56.87.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 1914.12.0.1256 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Système 1914.12.0.1256 améliore la stabilité de la connexion et permet le support de nouveaux produits. Marvell Semiconductor, Inc. - Bluetooth - 15.68.17018.116 Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth 15.68.17018.116 améliore la stabilité de la connexion et permet le support de nouveaux produits. Marvell Semiconductor, Inc. - Net - 15.68.17018.116 Contrôleur de réseau sans fil AC Marvell AVASTAR 15.68.17018.116 améliore la stabilité de la connexion. Surface - Système - 5.91.139.0 Périphérique du service d'intégration de surface - Périphériques système 5.91.139.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.70.3626 Surface ME - Micrologiciel 11.8.70.3626 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 138.3193.768.0 Surface UEFI - Firmware 138.3193.768.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Laptop 2

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Écran - 26.20.100.7637 Intel (R) HD Graphics - Cartes graphiques 26.20.100.7637 améliore les graphiques et la stabilité du système. Surface - Extension - 1914.13.0.1063 Extension client Intel iCLS 1914.13.0.1063 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.56.87.0 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.56.87.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 1914.12.0.1256 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Système 1914.12.0.1256 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Marvell Semiconductor, Inc. - Bluetooth - 15.68.17018.116 Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth 15.68.17018.116 améliore la stabilité de la connexion et permet le support de nouveaux produits. Marvell Semiconductor, Inc. - Net - 15.68.17018.116 Contrôleur de réseau sans fil AC Marvell AVASTAR 15.68.17018.116 améliore la stabilité de la connexion. Surface - Système - 5.91.139.0 Périphérique du service d'intégration de surface - Périphériques système 5.91.139.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.70.3626 Surface ME - Micrologiciel 11.8.70.3626 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 138.3193.768.0 Surface UEFI - Firmware 138.3193.768.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Pro 5 (2017)

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Écran - 26.20.100.7639 Intel (R) HD Graphics - Cartes graphiques 26.20.100.7639 améliore les graphiques et la stabilité du système. Surface - Extension - 1914.13.0.1063 Surface - Extension - 1914.13.0.1063 1914.13.0.1063 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.56.87.0 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.56.87.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 1914.12.0.1256 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Système 1914.12.0.1256 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Marvell Semiconductor, Inc. - Bluetooth - 15.68.17018.116 Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth 15.68.17018.116 améliore la stabilité de la connexion et permet le support de nouveaux produits. Marvell Semiconductor, Inc. - Net - 15.68.17018.116 Contrôleur de réseau sans fil AC Marvell AVASTAR 15.68.17018.116 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Système - 5.91.139.0 Périphérique du service d'intégration de surface - Périphériques système 5.91.139.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.70.3626 Surface ME - Micrologiciel 11.8.70.3626 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 235.3192.768.0 Surface UEFI - Firmware 235.3192.768.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Pro 6

Nom de l'historique des mises à jour Windows Nom du gestionnaire de périphériques Version et mise à jour Intel Corporation - Écran - 26.20.100.7637 Intel (R) HD Graphics - Cartes graphiques 26.20.100.7637 améliore les graphiques et la stabilité du système. Surface - Extension - 1914.13.0.1063 Extension client Intel iCLS 1914.13.0.1063 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Composant logiciel - 1.56.87.0 Client Intel (R) ICLS - Périphériques logiciels 1.56.87.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Intel - Système - 1914.12.0.1256 Interface du moteur de gestion Intel (R) - Système 1914.12.0.1256 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Marvell Semiconductor, Inc. - Bluetooth - 15.68.17018.116 Adaptateur radio Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth 15.68.17018.116 améliore la stabilité de la connexion et permet le support de nouveaux produits. Marvell Semiconductor, Inc. - Net - 15.68.17018.116 Contrôleur de réseau sans fil AC Marvell AVASTAR 15.68.17018.116 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Système - 5.91.139.0 Périphérique du service d'intégration de surface - Périphériques système 5.91.139.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 11.8.70.3626 Surface ME - Micrologiciel 11.8.70.3626 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système. Surface - Micrologiciel - 235.3192.768.0 Surface UEFI - Firmware 235.3192.768.0 traite des mises à jour de sécurité et améliore la stabilité du système.

Surface Pro X